洪秀柱在臉書上PO出一張圖狠酸民進黨。(圖 翻攝自洪秀柱臉書)

民進黨近日指出大陸對台灣發動認知作戰，但卻被PTT網友抓包，民進黨媒體社群中心副主任楊敏的丈夫林瑋豐，在PTT反串自導自演，林瑋豐也坦承，那是「自以為有趣的反串留言」。對此，國民黨前主席洪秀柱痛批這是作賊喊抓賊，多行不義必自斃，並在臉書上PO出一張圖片狠酸民進黨。

洪秀柱25日晚間在臉書上發文表示，林瑋豐事件，被揭發是一齣自導自演的反串戲碼，當事人亦已公開聲明道歉，假訊息令人憤怒，藉疫情搞政治鬥爭，令人不齒，又何其不幸，並指此事不但是公然違法、必須嚴查的假訊息，更是民進黨執政的大醜聞，執政的政治道德已經蕩然無存。

洪秀柱指出，繼續「校正回歸」，回頭看這綠營自家人泡製的「認知作戰」，從國安單位先發出大陸對台進行「認知作戰」警訊，民進黨籍立委揭露「網路攻擊」訊息，到蔡英文站出來要全民提防「特定國家」透過散播錯假資訊，影響、引導台灣人的思維、甚至是行動。

洪秀柱感嘆，林瑋豐事件，不幸被她前一天所言中，這是一齣在疫情嚴峻下，藉疫情進行政治內鬥、激化兩岸敵我矛盾，引導台灣人民「反中」思維，對人民發動「仇中」的認知作戰，「林瑋豐事件，作賊喊抓賊，多行不義必自斃」。

網友們也留言回應，「雙標黨又將要示範如何雙標了」、「只要顏色對一切都無所謂，顏色正確，造謠無罪」、「台灣民主進步的速度：倒退嚕」。

(中時新聞網)