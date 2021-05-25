旱象未解，在「新業‧築願景」工地旁，24小時持續到來的大型水車，大多是中科的科技產業前來取水。（盧金足攝）

旱象嚴重，台中市免費供應地下水給產業的工地從65處擴大到72處，也提供6處水資源中心每日約10.6萬噸再生次級用水，支援中科、工業區等科技產業、商業用水，度過水情難關。

久旱不雨，中部水庫快見底，工業區買水增加成本，經發局表示，台中地下水資源尚屬豐沛，工地於建設當中，地下水不停湧出是非常珍貴的水資源，營造工地將工地地下水資源再利用，挹注產業界、一般消防搶災、環保洗掃街、公園景觀澆灌及市民次級用水使用。

全台鬧水荒，至今5月不見梅雨蹤影，水情拉警報，為共度用水危機，包括築願景、老佛爺、勤美之森等工地，還有水湳經貿園區內的公共建設「綠美圖」等72處工地，提供產業及當地民生用水。

市府號召相關營造工地將工地加強地下水利用，釋出給中科產業、市民次級用水使用；工地免費開放大型水車取水，不少是中科的科技產業前來取水，支援廠區的用水量。

在「新業‧築願景」工地旁，24小時持續到來的大型水車，大多是中科的科技產業前來取水，以支援廠區的用水量，新業建設特別將出水口及管路加大加粗，提高抽水效率、使水車能快速取水，目前每日提供地下水水量約8600噸。

有工地特別將出水口及管路加大加粗，提高抽水效率、使水車能快速取水，新業建設位於東區的「新業‧築願景」建案工地每日提供地下水水量約8600噸，配合市府設置相關淨水設備，在完成水質檢驗後，預定5月底前起正式納入民生管線

，供台中市民使用。

台中市府統計，市民1天要用民生用水約100萬噸，產業需求用水約50萬噸，建築業善盡社會企業責任，在全國面臨水情吃緊時，願意提供建築地下水，還有建商調撥工地供政府安裝淨水設備，讓珍貴的水資源有效再利用。

(中時 )