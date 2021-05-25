面對本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(25)日在疫情記者會中，提到警察染疫時語帶哽咽、幾乎要哭了，引起廣大關注。知名旅遊部落客則在臉書揪出這次疫情的2大的萬惡源頭，直指比較想哭的應該是全體國人。

又哽咽了！陳時中心疼警察辛勞 痛批不戴口罩、八大行業還偷營業

陳時中今在疫情記者會中提到，疫情開始後，每次有問題都是警察在幫忙，連不戴口罩都是警察在抓，八大行業還要偷偷開，這些都會加重社會負擔。提到警察同仁染疫時，陳時中一度哽咽地說「那些沒有好好做事情的要好好檢討」。

陳時中開完記者會後，各大媒體都在關注陳時中哭了，一名旅遊部落客在臉書《愛出國 i-FLY.tw》表示，其實一切事情的2大源頭就是「華航3+11讓機師趴趴走」以及「諾富特分流沒做好」，結果華航和諾富特被高高舉起、輕輕放下，罰得不痛不癢，他直指「比較想哭的是全體國人吧」。

所謂的「3+11」是指指揮中心4月15日時，將國籍航空機組員檢疫措施，從原本的「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性，自主健康管理9天），改成為「3＋11」，不料隨後陸續爆出華航機組人員確診，以及諾富特飯店群聚感染，因此被指為錯誤決策。

部落客分析文一出引起熱議，網友紛紛回應「實在」、「終於有人講到重點！」、「有這種指揮中心我才想哭」、「對啊！諾富特都沒有好好檢討」、「源頭是政府同意3+11政策」，還有網友酸「小編請小心，要被出征了…國王的新衣不可說」、「小編太誠實，網軍出動了唷！」。

(中時新聞網)