虛擬貨幣經歷一波雲霄飛車般的暴漲暴跌，引發各界格外關注，美國聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德（James Bullard）警告，雖然虛擬貨幣能夠達成一些法定貨幣難以進行的交易，但現階段虛擬貨幣種類太多，高達數千種，而且其中大多數都毫無價值。

虛擬貨幣近期遭受諸多消息面的影響，導致價格暴跌又暴漲，許多幣圈人士看得心驚膽跳，如狗狗幣、以太幣等虛擬貨幣價格劇烈震盪，比特幣更一路狂洩，險跌破3萬美元關卡，所幸特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、華爾街女股神伍德（Cathie Wood）出面信心喊話，比特幣漲勢再度回歸。

據《雅虎財經》報導，比特幣價格自4月中旬的高點6萬4千美元，暴跌了約50%，當被問及虛擬貨幣是否構成金融穩定風險時，布拉德認為投資人一定了解這種風險，「在多數情況下，人們對此都非常慎重地去看待，並且充分的意識到這是一個極具波動的領域」；布拉德還補充，在面對風險時，投資人也該謹慎應對。

布拉德進一步提醒，投資人應採取謹慎的態度投資虛擬貨幣，儘管虛擬貨幣能夠促成一些法定貨幣無法達成的交易，「但現在虛擬貨幣的種類高達數千種，而且大多都是毫無價值的」。

此外，據《商業內幕》報導，一向反對虛擬貨幣的經濟學家「末日博士」魯比尼（Nouriel Roubini）接受高盛採訪，再度重申了他對比特幣為泡沫的看法，一種貨幣必須符合四種性質：記帳單位、支付方式、穩定的價值儲存和單一的計價標準。

魯比尼表示，「比特幣和大多數的虛擬貨幣並沒有這些功能」，比特幣既沒有任何價值，也沒有一種可擴展的付款方式，另外，鑒於比特幣價格的高度波動，也不是一種穩定的價值存儲方式，而且不同物品的價格，並沒有以虛擬貨幣標價，因為存有數千種虛擬貨幣，價格透明度相對有限。

魯比尼再強調他一直以來對比特幣的立場，「比特幣處於泡沫之中」，當一種東西價格遠超其基本價值時，泡沫就會出現，我們根本無法明確知道虛擬貨幣的基本價值，但他們的價格卻急遽攀升。

(中時新聞網)