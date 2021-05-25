由黛英里佳、逢澤莉娜主演，中島丈博編劇的日劇《新·牡丹與薔薇》，是翻拍自2004年大河內奈奈子、小澤珍珠主演《牡丹與薔薇》，故事延續前作路線，講述牡丹和薔薇兩姊妹分別被捲入不同的家庭中，在充滿愛恨情仇的生活中努力前行的故事，舊版當年播出時曾創下富士電視台午間劇的高收視紀錄，熱播程度一度引發社會現象，很多女性上班族為了在下午1點半播出時，可以在辦公室內追看，竟然主動向上司爭取午休時間延長，成為當時被社會廣泛討論的電視劇。

《新・牡丹與薔薇》依舊由上一部的製作團隊操刀打造，以全新的演員陣容演繹全新的故事，曾參加日本電視台綜藝節目《秘密縣民秀》的夢中情人黛英里佳與日本戰隊系列出身的逢澤莉娜，分別飾演劇中的姐妹牡丹與薔薇，黛英里佳表示新版作品與舊版有很多相似之處，台詞都相當的辛辣毒舌，「有些台詞是我一輩子都不會講得出口，像是『妳簡直是發情的母貓！』『不要臉的賤女人！』之類，每次看到劇本中這些驚世台詞出現，我都會興奮的大呼『出現啦！』。我會一直努力，讓表演更貼合原作和劇中人物」，一席話讓人十分期待她的精湛演出。

日本富士電視台的午間劇一向是大灑狗血的家庭劇代名詞，小澤真珠在舊作《牡丹與薔薇》演出妹妹一角，她使壞的個性與爆發性的瘋狂演技讓觀眾印象深刻，流傳至今的台詞「你這隻沒用的豬」也相當有名。而在新版中飾演妹妹的逢澤莉娜身材火辣，以參演特攝劇《炎神戰隊轟音者》受到大家注目，這次逢澤莉娜繼承了前輩小澤真珠飾演的妹妹角色，也十分賣力，不但跟姊姊黛英里佳互相呼巴掌，還有逼迫飾演男友的戸塚純貴吞下金魚的驚人橋段。逢澤莉娜表示：「這次故事的破壞力也很強，已經做好成為觀眾眼中釘的準備，盡情演出，為了讓觀眾看的時候更有衝擊力，會懷抱覺悟演好這一個角色。」

令人驚喜的是，劇組還找回了元祖《牡丹與薔薇》姐妹花：大河內奈奈子、小澤珍珠回來在劇中客串婦產科診所的護士，連婦產科醫生也找來當初的男主角西村和彥來軋一角，頗有承先啟後的意味。重新詮釋的《新・牡丹與薔薇》除了姐妹糾纏的愛恨情仇，以及扣人心弦的劇情，還有兩位實力派女演員的高顏值與超狂演技，一定會讓觀眾看得十分過癮。該劇26日起，每週一至週四晚間8點在國興衛視播出。

(中時 )