目前全台疫情嚴峻，其中又以雙北尤甚，每一例確診訊息皆至關重要，惟未經查證之假訊息對防疫毫無幫助。於新店區經營麵店之葉姓男子(55歲)，遭通訊軟體Line群組轉發假訊息，稱其經營之麵店店內有確診病例。經本分局調查，循線通知轉傳訊息之古姓男子(48歲)以及王姓女子(53歲)到案說明，兩人皆坦承不諱。

經警方調查，古姓男子於Line群組轉傳指稱，葉男去萬華隔離確診，店內有兩、三個人也隔離確診。」等語，遭被害人葉姓男子知曉，因渠並無染疫，係未經證實之疫情訊息，故於5月21日至本分局碧潭派出所報案。經本分局通知古姓男子到案說明後，渠供稱該訊息來源為一名王姓女子，遂旋即通知王姓女子到案說明，兩嫌通知到案後皆坦承案情不諱，全案依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例及刑法妨害名譽罪函請臺北地檢署偵辦。

新店分局呼籲，目前全國防疫升至三級警戒，許多民眾耳聞確診訊息，基於對親朋好友之關心以及提醒，經常隨意轉發至群組，惟疫情日漸加劇，民眾應冷靜配合政府防疫政策，切勿擅自散布未經查證之假訊息，避免引起社會非必要之恐慌，於此防疫關頭，盼警民共同攜手合作，共度防疫難關。

(中時 )