防疫指揮官陳時中25日宣布，新冠疫苗6月底到200萬劑、8月底高達1000萬劑，而8月底的1000萬劑包含國產疫苗。民進黨前立委郭正亮表示，國產疫苗出來還要等，這兩個月要怎辦？台灣就是亂來！他強調，民眾再兩個禮拜就受不了，還要繼續嗎？當權者的讓步都是來自於人民反抗，再拖兩個月政權就差不多了，台灣人民沒有那樣的耐心。

郭正亮25日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播中透露，衛福部沒有「院級」的指揮權，陳時中從來沒有得到院級指揮權，很多單位都管不到，所以蘇貞昌更糟糕。

郭正亮分析，如果要讓陳時中有院級指揮權，行政院院會就要把陳時中找來坐在隔壁，報告防疫事務，陳時中就可以要求各部會，院長當場拍板。結果516疫情大爆發那一天，陳時中開記者會，蘇貞昌也自己開行政院會議，各部會都去行政院的會議做報告，陳時中這邊沒有一個部長來，蘇貞昌根本不把院級指揮權交給陳時中。他質疑蘇貞昌，只要對他不利就消失，到底要幹嘛？蘇貞昌到底要幹嘛？

郭正亮憂心，三級警戒延後2禮拜，很多人撐不下去，有很多是單親家庭，要怎麼養小孩？美國歐洲第一時間就發錢，就已經預測到這問題。

郭正亮披露，台灣曾有藥商拿過大中華代理權，難道統一了嗎？這只是方便做生意，怎會把「大中華區」當作「一中」？蠢蛋、白癡！

郭正亮更說，現在基層診所不能做快篩，表示權力不下放，全世界沒人這樣搞，這部分完全不及格。另外，如果不願意用「方艙」的名詞，就用野戰醫院，他的母校耶魯大學的體育館也曾經被徵用！

郭正亮質疑，現在說國產疫苗7月下旬出來，還有2個月，為何不能現在打？這兩個月要怎辦？

(中時新聞網)