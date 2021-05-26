今年4月底，台灣首度出現防疫旅館員工染疫（華航諾富特確診員工案1120），4月17日陸續出現咳嗽、流鼻水、食慾不振、呼吸緩等症狀，曾3度在同診所就醫但都未通報；4月27日自行到醫院求助，診斷出肺炎立即通報收治住院，PCR檢驗陽性確診，Ct值高達21，屬於「強陽性」。最近萬華地區不少確診者Ct值為12、13，這又代表什麼意義呢？

今年5月以來，本土疫情日益嚴峻，指揮中心疫情記者會成為許多人下午2點必看的直播，許多專家提到Ct值，到底什麼是Ct值？為什麼Ct值愈高愈沒有傳染力？到了34、35，甚至可以解除隔離。

Ct值英文全名為「cycle threshold（CT）value」，中文又可稱為「循環數閥值」，這是新冠肺炎病毒基因在實驗室中，透過病毒核酸檢測（PCR）之後所測出來的數值。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如指出，新冠病毒非常微小，僅約流感病毒的10分之1，想要監測病毒RNA的濃度，就必須透過PCR多次複製特定基因，放大觀測。

每將病毒放大1次就是1單位的Ct值，也就是2的次方倍（以Ct值18為例，就是指2的18次方）。如果確診者體內病毒RNA濃度很高，進行PCR檢測時，只要複製幾次就能觀測到病毒，此時Ct值數值相對較低，顯示傳染力較高。

相較之下，許多確診者感染時間較久，體內病毒濃度相當低，在做PCR檢測時，就必須重複複製好多次，才能觀測到病毒RNA濃度，這個時候Ct值數值就較高了，卻也代表傳染力低。

一般來說，確診者出現症狀時，Ct值較低，顯示剛被傳染，體內病毒濃度較高。在染疫14至20天後，Ct值逐漸變高，如果到了30以上，傳染力相當低。

每將病毒放大1次就是1單位的Ct值，也就是2的次方倍（以Ct值18為例，就是指2的18次方）。(圖/NOW健康提供)

指揮中心持續修正解除隔離的Ct值標準，最初期標準為採取3次採檢陰性，始能解除隔離；第2次修正改為2次採檢陰性。今年1月則規定，只要Ct值大於34，就符合解除隔離的規範，目的在於讓患者盡快出院。

今年1月標準「如果患者發病10天以上，且症狀緩解至少3天者，加上2採陰性、或1採陰加上1採Ct值34以上或2次採檢Ct值需34以上，即可解除隔離。」

近半個月來，本土疫情嚴重，指揮中心又鬆綁了解除隔離標準，指揮中心專家小組召集人張上淳表示，之前採檢確診Ct值，訂定大於等於34，「訂的有些保守」，一般來說，Ct值大於28以上，就培養不出病毒。

由於近日疫情嚴峻、本土個案多，病房需求較多，張上淳說，不應該再將較無感染疑慮病人留在醫院，Ct值大於30相對安全，這類患者可以出院，回到社區自主健康管理1周即可。

(中時新聞網)