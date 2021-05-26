俗話說「夫妻床頭吵、床尾合」，原因就是在於性愛潤滑，讓夫妻感情更密切，不過，泌尿科醫師提出，3個不宜性愛的時間點，如果勉強做愛，恐怕會出問題。

義大大昌醫院男性健康中心主任王起杰指出，每個人都有生理需求，在經營婚姻生活時，如能滿足另一半的需求，不管是性慾或是食慾，相信可以讓感情變得更好。

不過，有些時候真的不適合做愛，首先就是生殖器手術之後，一般建議，不管是割包皮或是陰莖矯正，術後都需休養生息，至少禁慾4至6周，最好是6周，期間不可發生性行為，也不可自慰。

王起杰表示，曾收治過1名陰莖流血的個案，在割完包皮之後2周，實在忍不住，認為小弟弟已經可以衝鋒陷陣，沒想到，才一上場，因為勃起而導致手術傷口裂開，當場血流如注，緊急就醫。

個人都有生理需求，在經營婚姻生活時，如能滿足另一半的需求，不管是性慾或是食慾，相信可以讓感情變得更好。（圖／NOW健康提供）

第2個禁欲時間點為，出現感染症狀，例如，男生罹患尿道炎、攝護腺炎，如果硬要做，感染情況勢必惡化。至於女生陰道炎、膀胱炎，也不宜與人發生性行為。

第3個禁欲時間點為喝醉酒，王起杰說，小酌可以助「性」，例如，1小杯葡萄酒（150cc）酒精含量約21公克，這可以擴充血管。但如果喝了烈酒，就會導致血管收縮，男生可能硬不起來。

王起杰提醒，三高等慢性疾病患者務必規律用藥，以高血壓為例，若處於亢奮狀態，血壓變高，使得心臟負荷較大，如果血壓不穩，就較容易引發中風或心梗疾病，務必謹慎。

※中時新聞網關心您：飲酒過量有害健康，開車不喝酒，禁止酒駕。※

(中時新聞網)