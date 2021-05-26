在大陸近期接二連三打壓鋼鐵價格後，中國鋼鐵工業協會發出研究報告指出，受到主管機關加強監管等影響，「今年後期鋼價難以持續大幅上揚」，諸多利空不僅拖累大陸鋼鐵股重挫，也波及國內的鋼鐵族群，中鋼周二（25日）股價持續疲弱，終場下跌近3%，再度摜破35元大關。

綜合陸媒報導，中國鋼鐵工業協會發布研究報告指出，今年以來，隨著大陸經濟持續穩定復甦，鋼材需求明顯增加，其中建築業成長49%，製造業成長44%。而國際市場則是全球製造業 PMI上揚，4月份 PMI 達到 57.1%，連續12 個月位於50%以上，帶動一波鋼鐵需求潮。

進入5月份，受國際原物料行情價格上漲，推升五一長假後鋼材價格漲幅擴大，但來到5月第三周，鋼價已經大幅下滑，下半年在大陸監管加大和預期供需兩端平穩下，鋼材價格可望修正後逐步回穩。

中國鋼鐵工業協會認為，由於4月份以來鋼材價格上漲速度較快、幅度較大，造船、家電等下游用鋼行業難以承受鋼價持續維持高檔，預期鋼材價格回檔後逐步趨穩，今年後期鋼價難以持續大幅上漲。

事實上，大陸為遏制鋼鐵業者聯合操縱價格等違法行為，近期祭出吊銷營業執照或停業整頓的最重處罰，一連串嚴打措施，導致鐵礦砂價格慘跌，當地鋼鐵股受重創，也波及國內鋼鐵族群，龍頭股中鋼遭外資連五天賣超逾13萬張，25日下跌2.96%、收在34.45元。

(中時新聞網)