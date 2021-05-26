【回憶殺】相信五、六年級的觀眾一定對「李秀媛」不陌生，她曾主持節目《世界真奇妙》、《繞著地球跑》、《今夜看臺灣》等，燦爛笑容和迅速流利的口條留給觀眾深刻印象；現年60歲的她，並沒有像搭檔謝佳勳一樣進入婚姻，而是享受快活的單身生活，除了主持工作外，還斜槓搶攻電商市場，當個掌握自己人生的強者。

李秀媛23日在臉書回顧早年主持外景節目的照片，打趣地表示：「趁我老人癡呆前，再貼幾張讓大家想想，你們的小時候看著《繞著地球跑》是不是一起長了點知識？」不少死忠粉絲紛紛回憶30幾年前，坐在電視機前看著個頭嬌小的李秀媛，在不盛行出國的年代跑遍世界各地，每次都能透過她的腳步，了解不同的風俗民情；值得一提的是，李秀媛當年到南非時，幸運的採訪到電影《上帝也瘋狂》歷蘇，兩人留下珍貴的合照，李秀媛回憶：「他還曾經到訪過台灣萬華老街看殺蛇呢，一把小箭射到了羚羊的屁股上，跟蹤了3小時牠才昏倒，現場扒皮連血帶肉的烤，還把眼珠子送給大牌，驚恐啊哈哈哈～有沒有人有印象啊？」

謝佳勳和李秀媛入行前一個是空服員、一個是地勤，後來把《繞著地球跑》主持到拿金鐘獎。（圖／中時資料照）

主持《繞著地球跑》10餘年，李秀媛在世界各國留下足跡，曾在亞馬遜叢林冒險涉水、踏遍荒蕪的沙漠、看過斗大的金字塔等，視野變得更加寬廣，但也影響到感情，她近日在節目《命運好好玩》自揭30幾歲時，交過一任小10歲的男朋友，由於工作關係，她一出門就是40天不見人影，又常跟男同事密切接觸，造成兩人產生嫌隙，為了不耽誤男方的青春，李秀媛主動提出分手，認知自己是個無法放下事業的女人，「我很怕兩個家庭的牽扯，我今天喜歡旅遊我說走就走，但是如果有了孩子、先生，我還要徵求你讓不讓我出外景，這個事情是我比較不能夠接受的。」

現在的李秀媛，對感情的態度順其自然，更直言沒有男人也沒關係，除了專注在廣播主持工作，還與知名音樂人、作家田定豐合作新品牌「Mr.豐田」搶攻電商市場，目標瞄準台灣600億蔬食商機，持續在自己的領域中閃閃發光。

(中時新聞網)