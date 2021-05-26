凱特成英王室重要凝聚力

英國王室專家說，雖然99歲的菲立普親王辭世，但劍橋公爵夫人凱特已默默接棒，成為「王室豪門企業」的凝聚力。

據《每日郵報》（Daily Mail）25日報導，王室專家和傳記作家妮可（Katie Nicholl）說，在英國王室面臨多重打擊之際，39歲的凱特成了英國王室「最大的資產」和絕佳的公關。她在澳洲「60分鐘」（60 Minutes Australia）新聞節目中說，王室了解到，他們有位十分重要的成員，並將她送上舞台中央。

妮可認為，凱特像菲立普親王般，總是會設法解決家族問題，是家人間凝聚的力量。對英國王室來說，這是十分艱苦的一年，他們痛失菲立普親王，又面對哈利和梅根接二連三尖銳的指控。另一方面，安德鲁王子（Prince Andrew）和美國已故億萬淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）間糾纏不清的關係，也重創了王室形象。

威廉和凱特執行王室公務

此外，妮可也提及王位繼承的敏感問題。她說，雖然威廉和凱特人氣很高，不斷有人認為，女王乾脆跳過王儲夫婦查爾斯與卡蜜拉，直接交棒給他們，可能比較理想。但她指出，英國憲法是王室立基的根本，而打破憲法，跳過王儲傳位，那是不可能的。

不過，她也強調，威廉和凱特是提升王室形象的最佳公關。對民眾來說，他們比較真實親民，也比較可靠。妮可說，雖然凱特出身平民，但卻成為十分出色的王室成員。

哈利繼3月與妻子梅根接受美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪後，5月又透過Apple TV+系列專訪，指控父親查爾斯不斷延續痛苦的循環，讓他和哥哥威廉飽受煎熬。他除了直接批評父親的教養方式外，還暗示，女王和已故菲立普親王的教養方式也好不到哪裡去。

此外，哈利還指控家人對他和梅根頻頻求助置之不理，以致他們別無選擇，只能遠走美國。而就在他和梅根接連發射「真相核彈」後，凱特卻以行動支持王室，和夫婿威廉更加努力執行公務，近日正走訪蘇格蘭，展開連串親民行程。

(中時新聞網)