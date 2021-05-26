凱特成英王室重要凝聚力

英國王室專家說，雖然99歲的菲立普親王辭世，但劍橋公爵夫人凱特已默默接棒，成為「王室豪門企業」的凝聚力。

據《每日郵報》（Daily Mail）25日報導，王室專家和傳記作家妮可（Katie Nicholl）說，在英國王室面臨多重打擊之際，39歲的凱特成了英國王室「最大的資產」和絕佳的公關。她在澳洲「60分鐘」（60 Minutes Australia）新聞節目中說，王室了解到，他們有位十分重要的成員，並將她送上舞台中央。

妮可認為，凱特像菲立普親王般，總是會設法解決家族問題，是家人間凝聚的力量。對英國王室來說，這是十分艱苦的一年，他們痛失菲立普親王，又面對哈利和梅根接二連三尖銳的指控。另一方面，安德鲁王子（Prince Andrew）和美國已故億萬淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）間糾纏不清的關係，也重創了王室形象。

威廉和凱特執行王室公務

此外，妮可也提及王位繼承的敏感問題。她說，雖然威廉和凱特人氣很高，不斷有人認為，女王乾脆跳過王儲夫婦查爾斯與卡蜜拉，直接交棒給他們，可能比較理想。但她指出，英國憲法是王室立基的根本，而打破憲法，跳過王儲傳位，那是不可能的。

不過，她也強調，威廉和凱特是提升王室形象的最佳公關。對民眾來說，他們比較真實親民，也比較可靠。妮可說，雖然凱特出身平民，但卻成為十分出色的王室成員。

哈利繼3月與妻子梅根接受美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪後，5月又透過Apple TV+系列專訪，指控父親查爾斯不斷延續痛苦的循環，讓他和哥哥威廉飽受煎熬。他除了直接批評父親的教養方式外，還暗示，女王和已故菲立普親王的教養方式也好不到哪裡去。

此外，哈利還指控家人對他和梅根頻頻求助置之不理，以致他們別無選擇，只能遠走美國。而就在他和梅根接連發射「真相核彈」後，凱特卻以行動支持王室，和夫婿威廉更加努力執行公務，近日正走訪蘇格蘭，展開連串親民行程。

文章來源：Kate Middleton is stepping into Prince Philip's role as the 'glue' that keeps The Firm together and helps to 'resolve family issues', royal expert claims
不讓梅根踐踏英王室 凱特反擊
親親 凱特擁抱溫情安慰 淚眼查爾斯好窩心
凱特好受傷 梅根硬扮弱者曝她難聽綽號

(中時新聞網)

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