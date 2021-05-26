先前由於本土疫情升溫，台股由17709點跌到15159點，大跌2550點，隨後在市場逐漸適應本土疫情下，部份逢低買盤進場，指數暫於季線下方築底。對於多方而言，由於季線已成蓋頭反壓，久攻不過易有不耐久盤的賣壓出籠，故多方不宜拖延，必須盡速站穩季線，目前位置約略在16552點附近，否則大盤打第2隻腳，再度拉回的可能性會升高。

目前台股情勢較之前來得複雜。首先由於本土疫情升溫，市場對於製造業是否因人員確診而停產存在疑慮，並且今年多數股東會因為疫情干擾而延後至7~8月舉辦；按照往例，股東會常是公司高層釋出對營運前景看法的重要場合，這個資訊延後釋出的結果，容易造成透明度不足。

其次半導體業經過先前的缺貨漲價潮後，許多下游業者陸續表示過高的成本難以轉嫁給消費者，進而不願意接受漲價，市場開始出現晶片價格第3季就是相對高檔的聲音；同時由於印度疫情衝擊當地手機市場，加上中國大陸手機銷售也不如預期，市場已傳出品牌廠下修相關手機元件訂單的聲音，這些因素皆讓市場對於電子股的心態相對保守，僅有個股表現。

對於後續選股，之前多次提到的「賺錢效應」仍是焦點。所謂「賺錢效應」指的是一種由於投資人情緒產生變化，對股市造成影響的一種現象；越容易賺到錢的族群越容易吸引到資金的關注，進而讓股價呈現強者恆強，目前的盤面正是如此。這一波全球疫情變化，目前存在著兩種時間軸線，當中有著兩種投資機會，分別是歐美疫情降溫的景氣復甦股以及本土疫情升溫的防疫概念股，兩者之間的時間差約略半年，這當中的差別在於「疫苗施打進度」。

景氣復甦股以歐美為主要市場，隨著歐美疫苗施打進度較快，經濟逐漸復甦，民生用品需求增溫，當中看好的貨櫃航運股，如長榮、陽明、萬海等，受惠第3季運價維持高檔，營運看俏，近日股價強勢，而受益報復性消費潮的紡織股，如聚陽、儒鴻、集盛、宏遠等，隨著許多服裝業者表示今年買氣創高可期，近期股價也走強，後續觀察散裝航運能否跟進受惠。

防疫概念與本土疫情有關，由於防疫造成生活方式改變，去年並未在台灣發生，今年才有明顯影響，故部份業者受惠程度較去年較大，如看好的嘉里大榮、宅配通等物流股，股價就維持強勢。另外，去年台灣生技業者開發出抗原快篩、抗體快篩、快速分子檢測等產品，以海外市場為主，今年本土用量大增，營運也將受惠，快篩供應鏈如泰博、寶齡富錦、亞諾法、ABC-KY、瑞基等也可留意。

(本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華)

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(中時新聞網)