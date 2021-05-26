印尼投資大臣表示，印尼電池公司和由韓國LG集團牽線的財團將很快開始建設一座耗資12億美元的電動汽車電池廠。

該工廠將建在西爪哇省勿加泗的K​​ota Deltamas工業區，距雅加達約兩個小時車程。該地點附近還有另一家韓國公司汽車製造商現代汽車（Hyundai Motor）即將在印度尼西亞完成其第一家製造工廠的竣工。

印尼是世界上最大的鎳生產國，它渴望利用其大量的必要電動汽車電池組件來建設國內的電動汽車電池產業。官員們表示，他們希望該國的產量到2030年達到140吉瓦時的電池容量，並希望東南亞最大的經濟體發展電動汽車的國內產業和市場，主要是摩托車而不是汽車。

IBC-LG工廠的產能預計為10 GWH-1吉瓦等於10億瓦特的電力。據印度尼西亞投資協調委員會（BKPM）週一發布的消息稱，在那裡生產的電池將用於現代電動汽車。

投資部長兼BKPM負責人Bahlil Lahadalia表示：「經過漫長的過程，我們很高興能盡快實現這一突破。」 該合作夥伴關係除了創造就業機會外，還「有望幫助印尼升級-從成為原始商品的生產商和出口商，到成為電動汽車電池行業全球供應鏈中的重要參與者。」

然而，Lahadalia沒有確切說明何時開始建造。BKPM說，在4月29日簽署協議後，IBC和LG目前正在集中精力完成一項聯合研究，並為印尼第一個EV電池廠製定一些細節。

他補充說，該設施將佔地33公頃，將僱用1000名工人，這是IBC-LG電池項目總投資估計98億美元的一部分。

IBC於3月成立，將四個印尼國有企業組成集團：礦業控股公司Mind ID，其鎳生產商子公司Aneka Tambang，油氣巨頭Pertamina和公用事業Perusahaan Listrik Negara。

據BKPM稱，該財團由LG集團的LG能源解決方案，LG化學和LG國際的部門，以及韓國鋼鐵生產商浦項製鐵和大陸鈷生產商華友控股組成。

在首爾，LG能源解決方案週二拒絕證實有關該項目或其規模的細節，並表示將很快宣布正式消息。現代汽車也沒有對電池廠項目本身發表任何評論，儘管它表示將致力於印尼的電動汽車市場。

IBC還與大陸的當代Amperex技術（CATL）進行了一項單獨的聯合研究，用於另一個電池項目。

(中時新聞網)