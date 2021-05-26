台灣新冠疫情大爆發，本土案例每天更是200起跳，衛福部長陳時中也宣布全台三級警戒延後至6月14日。知名懷舊達人、文史工作者張哲生也在臉書PO出萬華華西街中午現況照，不少網友大嘆「好感傷」、「只希望疫情快過」。

本土案例全台多點爆發，其中以雙北市最為嚴重，重災區萬華華西街夜市也早早清空大消毒，張哲生也在臉書PO出25日中午的華西街景象，只見過往人聲鼎沸的華西街市場如今店家全拉下鐵門，空無一人，過往的繁景彷彿全都是假的。

不少網友也相當悲傷：「看了好感傷」、「看著看著眼淚就掉下來了」、「身為每天經過萬華的板橋人，看到這幕真的不捨」、「從小到大最喜歡到華西街吃東西，希望疫情趕快恢復」、「以前下班宵夜常吃的掛包配四神湯、燒麻糬米糕粥、關東煮，真的很美味」、「感謝哲生哥記錄這寶貴一刻」、「跟當初的華南海鮮市場好像...」。

對於有網友質疑張哲生外出趴趴走，張哲生也反駁，表示自己就住在萬華，只是下樓去桂林路的超商買午餐，拍照記錄後就回家了，粉絲也幫忙叫屈「正義魔人有夠多」、「連狀況都搞不清楚就開酸，可憐」。

(中時新聞網)