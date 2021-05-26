瑞典藝術水晶KOSTA，BODA GÖRAN WÄRFF設計師系列。（旺代企業提供）

台灣疫情嚴峻，讓過去著重現場欣賞並下單的居家精品業受衝擊，但業者迅速改為網路鑑賞、到府鑑賞等服務方式，減少群聚之餘，也能輔助實體店面人流量不足的問題，像作品動輒百萬至千萬元的德國名瓷麥森， 今年就首推線上服務，旺代企業也針對超過 10萬元商品推出到府鑑賞，透過多重管道，與顧客溝通。

每年都是頂級客層重頭戲的「中外藝品大賞」從即日起至31日在遠東SOGO復興館 登場，麥森MEISSEN、tittot琉園、旺代企業都參加，不同的是，業者也採更多其他方式，讓消費者不出門也能看到 精美藝品。代理麥森MEISSEN的國 裕精品表示，由於許多消費者不敢出門，因此也首度增加線上的服務，不過麥森因其收藏性高、稀少性，加上對品牌的信任感，買氣依舊高，「讓不少藏家光看照片就下單。」 麥森今年因疫情影響，能來台新品不如往年多，但新品頗受到客人青睞，這次在中外藝品大賞展出 全球限量10件的豐年慶典花瓶，是藏 家們心目中的焦點。

Noritake櫻花招財貓擺飾(一對)，以細緻瓷質點綴粉色櫻花，撩動渴望溫暖的心，1萬4800元。（旺代企業提供）

同樣也積極經營線上銷售的還有旺代企業，則為因應這波疫情，首創「安心賞藝專案 」，凡超過10萬元的商品，消費者提前3日 預約及有專人提供到府鑑賞的服務，另外其 旗下的日本 Noritake、OKURA瓷器、瑞典Orrefors、KOSTA BODA水晶、LOTUS水晶 等除參展外，也推出展期間展品63折起， 即日起至6月8日，於旺代官網同步銷售， 讓消費者免出門也能買到活動優惠商品。

而tittot琉園在此次藝品展中，以台灣海 域特有的保育生物為創作靈感，發表年度系列「游蹤．鯨天」，其中「壯遊天下」以座 頭鯨母子為題，展現親子共遊的壯闊，另外於展場中也展示其他作品，並推出新客優惠 、滿額禮、好友分享券等優惠。

tittot琉園壯遊天下，利用琉璃折射精彩表現出海中光束,展現了大翅鯨親子共遊的壯闊， 23萬8000元。（tittot琉園提供）

tittot琉園小池，把江南庭院富饒生機的魚池、花卉美景凝聚一刻，43萬6000元。（tittot琉園提供）

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