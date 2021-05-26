柯泯薰24日歡慶生日，當天開直播做蛋糕與粉絲慶生，自曝自己：「視糖如命，就是為甜點而生。」做蛋糕調配比例也很隨性，笑說：「要加多少高興就好，人生就是要高興！」

這次疫情下過生日，柯泯薰也有特別感觸說著：「如果病毒能像吃進去的蛋糕一樣，轉化成有機物，那該有多好。」雖然不能像以往一樣與粉絲朋友相聚同樂，但改為一起在線上聚會也很好：「我們大家先各自照顧好自己，之後才不會真的孤單。」被問到生日願望時，柯泯薰真摯地說：「希望全球疫情能被控制住，我愛的人、愛我的人們，大家都能健健康康的，你們的快樂就是我的幸福。」

最近都乖乖在家防疫，但也有好消息跟大家分享，除了新歌正在進行中，還有另外一個秘密計畫也進行中，之後再跟大家分享。還有都在家練唱歌，還喜歡煮湯，嘗試煮各式各樣的湯品，像是玉米洋蔥湯、芹菜洋蔥湯、番茄洋蔥湯，喝湯喝得很快樂。也因為都待在家裡，就可以無時無刻和愛貓膩在一起，覺得很開心。

(中時 )