根據中央氣象局最新資訊，今天凌晨0時48分發生芮氏規模4.9地震，地震深度19.5公里，震央位於花蓮縣政府西偏南方14.1公里（位於花蓮縣秀林鄉），最大震度花蓮縣、南投縣4級。（編輯：陳政一）1100526

(中央社)

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