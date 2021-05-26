台灣近來新冠疫情擴散，雖然大多數民眾都自主做好防護措施，但確診數仍持續增加，各界均呼籲加快疫苗採購與接種。國外研究發現英國變種病毒B.1.1.7與印度變種病毒株B.1.617可能有疫苗逃逸現象，但最新研究數據已證實，現有數種疫苗在面對印度變種毒株時雖出現保護率下降，但降幅有限，疫苗保護率仍相當高。世衛組織與專家們強調，光是依靠隔離與防護只能減緩疫情傳播，解決之道仍必須盡快接種疫苗。

目前在台灣快速擴散的主要是英國變種病毒B.1.1.7(又稱肯特變異毒株)，由於傳播速度更強的印度變種已被世界衛生組織(WHO)列為繼英國、南非、巴西之後的第4種「全球關切變種」病毒株，應加強追縱與研究，目前已有44國發現輸入病例，傳到台灣幾乎不可避免。

變種病毒不只在台灣出現，許多國家甚至還出現變種病毒株的新分支，除了印度本身發現的B.1.617.2分支之外，法國也在波爾多市一個街區發現50名居民感染新毒株VOC 20I/484Q，它是屬於英國變種的分支，只是增加了一項額外的突變─E484K，此項突變也出現在南非與巴西的變種病毒上，都有降低疫苗有效性的現象。

台灣一直到最近疫情擴散才加緊採購疫苗，圖為40萬劑AZ疫苗在19日下午抵台。（圖／陳麒全攝）

世衛組織認為，現在就認定印度毒株持續變異是否突破現有新冠疫苗的防護仍為時過早，根據已有資料，現有新冠疫苗在預防感染、阻止重症及死亡上仍非常有效。據英國公共衛生署公布的研究指出，信使核糖核酸(mRNA)輝瑞疫苗與腺病毒載體的阿斯利康(AstraZeneca)疫苗這2種雙劑疫苗對印度變種的保護率與對英國變種毒株的保護率幾乎相同。

研究數據顯示，在接種第2劑疫苗2周後，輝瑞對英國變種保護率為93%，對印度變種的保護率為88%；阿斯利康對英國變種的保護率為66%，對印度變種的保護率為60%。如果這2種疫苗僅接種1劑，在接種3周後，對抗印度變種的保護率為33%，對抗英國變種的有效率為50%。

美國政府已下令，完成新冠疫苗接種者參加活動時可不戴口罩，越來越多的民眾在接種疫苗後，生活已逐步恢復正常。（圖／新華社）

而目前台灣最可能在短時間獲得的也是上述2種疫苗。若以英國為例，其接種疫苗比例已達56%，僅次於以色列的62%。高接種率讓曾是疫情最嚴重的英格蘭與威爾斯有90%的社區在4月份無死亡病例，全英國新冠患者的死亡率也快速下降至去年9月以來最低水準。至於同樣在英國發現的印度變種病毒於3、4月快速傳播，曾造成倫敦地區一波疫情反彈，但因為疫苗接種率高，印度變種的每日確診人數仍能有效控制。

目前英國已開始測試開放大型群聚活動，如足球賽、全英音樂獎頒獎典禮與大型夜總會表演，這幾場共約6萬人的試點活動後，全部參與者僅檢測出15人確診。進行此一研究的團隊認為，只要在活動前後進行病毒測試，並且改進場館通風設施，就可以保證大型活動能安全進行。此外，英國近日還宣布將啟動全球首個接種第3劑加強疫苗的試驗，以更徹底地阻斷病毒傳播路徑。

英國已開始測試開放大型群聚活動，包括足球賽、全英音樂獎頒獎典禮與大型夜總會表演，這幾場共約6萬人的試點活動後，全部參與者僅檢測出15人確診。圖為全英音樂獎晚會。(圖／推特@Urbana1069)

至於上述2種疫苗之外，台灣有多人呼籲進口大陸疫苗，主要包括科興或國藥的滅活疫苗。據大陸疾控中心研究員、疫苗專家邵一鳴指出，被列入世衛組織關注名單如英國變種、南非變種、巴西變種等，經各項研究數據與百萬人規模實證研究顯示，大陸的滅活疫苗與國外的mRNA疫苗相同，對南非變異株、英國變異株、巴西變異株仍有保護效果。

相關專家們都強調，現有疫苗對已知多種變異株仍然有效，應儘快接種疫苗建立免疫屏障，阻斷病毒傳播與變異，才能最終控制疫情。但是過去一年中台灣獲得極少量的疫苗，接種情況並不踴躍，後續也未再有疫苗進口。根據Our World in Data統計資料顯示，5月24日全球疫苗接種比例已達9.95%，但台灣接種疫苗的比例僅1.31%，大幅落後的情況實在慘不忍賭。這一年來政府大部份力量都花在對外宣傳台灣防疫績效上，未積極採購疫苗，現在疫情擴散，先前到處宣傳的防疫神話功虧一簣，還遭到國際媒體取笑。由於目前擴散的變種病毒傳播極快，病患增加的速度很可能對醫療體系造成重大衝擊，未來各國逐漸解封開放並重啟經濟活動，台灣還在焦頭爛額地應付疫情，過度自滿與錯誤決策的代價會更加驚人。

(中時新聞網)