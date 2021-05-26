新北市衛生局。（本報系記者 許哲瑗攝）

本土新冠肺炎疫情升溫！新北市板橋區傳出一名60多歲的獨居男子日前因快篩陽性、返家等待PCR核酸檢測結果，等候期間自主在家中隔離。然房東24日中午為該男送午餐時，發現他喘不過氣連忙報警，然警消到時，發現該男已死亡。新北市衛生局指出，該男在死後採檢結果呈陽性，是否為確診案由指揮中心公布為主，初估該名死者並無相關接觸史。

台灣疫情降不下來！中央流行疫情指揮中心25日公布，全國第三級警戒及各級學校停課均延長至6月14日。本土確診病例數持續提高，全台醫療也吃緊，指揮中心日前公布快篩站設置指引，宣布經快篩檢驗陽性者，若無需住院，可自行返家進行一人一室的隔離，直到出現嚴重症狀後才需送醫治療。

綜合媒體報導，板橋一名60多歲獨居男子疑似有新冠肺炎症狀，房東發現男出現喘氣症狀後立即報警，警方抵達後通報衛生局，新北市衛生局立刻調派救護車，緊急將該男其送醫，然送醫不到幾小時後死亡。

新北市衛生局指出，死者在24日上午被通報，初步得知，該男並無被匡列接觸者，然是否為確診案，需由指揮中心公布為主。

(中時新聞網)