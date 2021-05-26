根據中央氣象局最新資訊，今天清晨4時51分發生芮氏規模3.9地震，地震深度19.1公里，震央位於花蓮縣政府西偏南方14.6公里（位於花蓮縣秀林鄉），最大震度花蓮縣3級。（編輯：陳政一）1100526

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(中央社)

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