花蓮縣04：51芮氏規模3.9地震 最大震度3級 05:242021/05/26 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 據中央氣象局最新資訊，今天清晨4時51分發生芮氏規模3.9地震。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，今天清晨4時51分發生芮氏規模3.9地震，地震深度19.1公里，震央位於花蓮縣政府西偏南方14.6公里（位於花蓮縣秀林鄉），最大震度花蓮縣3級。（編輯：陳政一）1100526 疫情期間轉傳假消息 花蓮7旬翁遭法辦 AT＆T脫手媒體 華納HBO合併Discovery組串流巨擘 (中央社) #花蓮 #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花縣府暫停出差 金門促設快篩站 04:102021/05/18 地方新聞 金融股第一家 京城銀股東會 電子投票占9成 11:472021/05/18 財經 《半導體》展望佳＋跌深 易華電反彈攻頂 12:512021/05/18 財經 疫情、通膨恐慌台股大地震 中長線動能仍在 14:112021/05/17 財經 桃竹竹苗 準3級防疫警戒 04:102021/05/17 地方新聞 全球海權向亞洲轉移 美海軍居5強之首 陸爭奪霸主地位 23:122021/05/17 兩岸 CNN：台灣曾是全球抗疫前3名 現正對抗最大新冠爆發 09:102021/05/18 國際 復甦力道不足 陸4月消費遜色 04:102021/05/18 全球財經 高雄首座市民運動中心一起來動滋動 13:002021/05/18 生活 澄清湖生態迷宮花園將成打卡新亮點 08:302021/05/18 生活 阻礙防疫的國安醜聞 04:102021/05/18 時論廣場 生活熱門新聞 午後雷雨超猛！石門、翡翠水庫最新蓄水量曝光 太狂了 - 生活 范雲神隱11天被林瑋豐破功 網翻臉書封面看到這6字笑翻：沒救了 - 生活 桃園又一酒店淪陷？今增21例確診 全聯2店再上榜 - 生活 陳時中哭了！他痛揭2大萬惡源頭：全體國人更想哭 - 生活 萬華華西街現況曝光 中午這一幕網嘆：看到掉眼淚 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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