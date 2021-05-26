憂通膨升溫及美國經濟復甦狀態 美股收低 道瓊下挫81點 06:052021/05/26 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 憂通膨升溫及美國經濟復甦狀態 美股收低。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於投資人擔憂通貨膨脹升溫以及美國經濟復甦的狀態，美股今天翻轉盤中的漲勢收低。 道瓊工業指數下挫81.52點或0.24%，以34312.46點作收。 標準普爾指數下滑8.92點或0.21%，收在4188.13點。 科技股那斯達克指數下跌3.99點或0.03%，收13657.18點。（譯者：陳政一）1100526 (中央社) 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 抗疫里程碑 半數美國成人完整接種新冠疫苗 - 國際 - 中央社 凱特接手菲立普親王重要任務 成王室最大資產 - 國際 以色列開發氫氣燃料引擎 期望取代燃油機 - 國際 香港BNT疫苗打不完 百萬劑即將作廢 - 國際 印度變異病毒疫情升溫 英格蘭封鎖8地區防堵 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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