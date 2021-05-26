由於投資人擔憂通貨膨脹升溫以及美國經濟復甦的狀態，美股今天翻轉盤中的漲勢收低。

道瓊工業指數下挫81.52點或0.24%，以34312.46點作收。

標準普爾指數下滑8.92點或0.21%，收在4188.13點。

科技股那斯達克指數下跌3.99點或0.03%，收13657.18點。（譯者：陳政一）1100526

(中央社)