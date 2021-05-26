捷克近年與台灣關係升溫，在民調領先的海盜和市長黨承諾，10月大選後如成功執政將深化對台關係。

捷克海盜黨最近聲勢看漲，為了這次大選與「市長與獨立人士」黨（STAN）結盟組成的新政黨「海盜和市長」（Pirati a Starostove）18日公佈政策白皮書，強調執政後將推動以民主和人權價值為導向的外交政策，深化與台灣的貿易和外交關係，並支持捷克的城市和企業與台灣合作。

以年輕世代為主力的海盜黨重視民主、人權和自由，向來主張與俄羅斯和中國拉開距離，可說是捷克政壇對台灣最友善的政黨。海盜黨籍的布拉格市長賀瑞普（Zden?k H?ib）友台立場尤其鮮明，主動與台北結為姐妹市並2度造訪台灣。

針對與台灣交好是否會激怒中國，海盜和市長黨表示，中國是一個監控人民的獨裁國家，不顧人民意願強制對香港和台灣實施一國兩制，海盜和市長黨的立場是支持人民的自由決定，反抗政權的壓迫。

海盜和市長黨在政策白皮書強調，台灣是一個民主和數位科技發達的國家，捷克應該與台灣交換技術和拓展關係，「我們不接受另一個國家規定我們能跟誰交往」。

捷克將在10月8、9日舉行眾議院選舉，總理巴比斯（Andrej Babi?）因利益衝突和對抗疫情不力爭議不斷，他所領導的「不滿公民行動」（ANO）黨及其執政夥伴捷克社會民主黨（?SSD）去年10月參議院改選時慘敗，讓反對陣營信心大增。

根據最新民調，海盜和市長黨支持度27%，領先不滿公民行動的22％，在朝野政黨排名第一 ，如果繼續保持領先地位有望在大選後組閣執政。

(中央社)