陳時中面對這次雙北防疫作為一路領先中央，5月19日不斷強調「全國標準一致」、「地方一體執行」，全程3分鐘的相關談話中，「一致」、「一體」及「齊一」等字眼就出現了10次，平均每十18宣示一次。從陳時中的用詞，顯見過去指揮中心的集權領導備受挑戰，當然也反射出執政黨多麼忌憚雙北首長的超前部署。

對於陳時中一再宣示「抗疫作為必須全國一致」的說法，台北市議員徐巧芯不以為然地說，每個縣市人口密度、醫療資源與疫情嚴重程度不同，地方政府得因地制宜即時應變，負責決策的中央只要規劃全面性戰略，何必一味攬權。

台北市議員徐巧芯批評，指揮中心天天打假消息，卻不查辦防疫資訊外洩事件。（圖／報系資料庫）

「現在確診人數太多，指揮中心就把公布確診者足跡的責任甩給地方。」徐巧芯指出，陳時中面對國人責難疫苗採購不力時，還一度放話開放地方政府自行採購，無非在測試地方政府能耐，藉此封堵批評聲浪。然而，數小時後旋即收回成命，已證明這個「抗疫總司令」沒有章法。

徐巧芯表示，過去指揮中心對疫情資訊一把抓，願意講多少就講多少，對於民眾憂心確診者足跡置若罔聞，「我因為警示確診機師足跡，就遭揚言查處；指揮中心自己漏了口風，卻能打馬虎眼過去，雙標作法毫無公信可言。」

「我很不願意批評陳時中部長講『幹話』，但他明明知道疫苗進口的權責在中央，卻說地方政府可以自行採購，到底是什麼用意？」立委蔡壁如直言，早在二月間，她就曾質詢蘇貞昌與陳時中的疫苗採購計畫，但就是沒有明確答案，現在她才恍然大悟，原來疫苗政策游移不定，「說穿了，執政黨就是盤算著國產疫苗上市，好拿『疫苗國家隊』來大肆炫耀一番，但防疫不能等，國人的生命更不該被拿來作政治賭注。」

立委蔡壁如說，早在今年2月就曾質詢蘇貞昌與陳時中的疫苗採購計畫，但都得不到明確答案。（圖／馬景平攝）

蔡壁如表示，新加坡疫苗政策明確，從發現第一個確診個案就積極向外洽購，十一個月後取得首批疫苗，反觀台灣疫苗政策曖昧，只有在民眾對疫情恐懼壓力爆發時，才會「擠」出一點疫苗來平息民怨。「我並不反對推動國產疫苗，但台灣的對照組太少，研發一年半了還做不出來，事實勝過雄辯。」這也難怪外界對陳時中朝夕反覆的態度，解讀成擔心被地方政府搶功。

天作孽猶可違，自作孽不可活！在這場「同島一命」的抗疫作戰中，如果還有人擔心被搶功，處心積慮掣肘扯後腿，疫情失控的代價就是全民承擔，那絕對就是人禍！

專家指出，台灣要抵抗疫情持續惡化，仍必須借重普及施打疫苗。（圖／黃耀徵攝）

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(中時新聞網)