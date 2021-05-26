面對國內新冠肺炎疫情延燒擴散，上周三（19日）金管會主委黃天牧才剛表示，兩周內決定股東會怎麼召開，隔日金管會就緊急宣布，自5月24日至6月30日止停止召開股東會。依集保公司統計資料，共有1931家上市櫃、興櫃公司受到影響，包括台積電等，這也是台股史上第一遭因為疫情關係停止召開股東會。

儘管指揮官陳時中表示，目前來看，絕對還沒有到四級警戒，同時呼籲民眾周末非必要別出門，盼切斷各地的傳染鏈，若查獲偷偷營業的商家或刻意不戴口罩的民眾，將會予以重罰。法人指出，本周及後續觀盤重點還是在於疫情是否控制住，以及是否升級四級防疫。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前絕對還沒有到四級警戒。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

日盛投顧指出，後勢要持續追蹤疫情發展，只要台灣不進入四級防疫封城，再次跌破前波低點15159點的機率不大。倫元投顧分析師王信傑表示，除非本土疫情嚴重失控，台股才有機會出現最嚴重的狀況，就是回測年線至十年線10000~14000點；否則短期應是在半年線至年線間打底的機率較高，短壓先看10日線至季線16250~16550點，且月線在本周很有機會與季線出現所謂死亡交叉。

此外，國內各大金控陸續傳出為員工確診消息，而為保護員工及客戶的安全與健康，金融業除了展開居家辦公、異地分流上班外，對於門市服務人員部分，各家也祭出不同辦法。

像彰銀就陸續配發員工防護面罩以服務客戶。富邦產險則是於官網整合四大類線上服務，包含各式理賠、投保、繳保費、保單查詢等功能，讓民眾不需外出，在家上網就可完成。

為了避免口沫傳染，彰化銀行臨櫃人員皆有配戴面罩。（圖／彰化銀行提供）

彰銀表示，金融業務是民眾生活不可缺少的重要的環節，面對疫情，彰銀嚴陣以待滾動式精進防疫措施，除遵守中央流行疫情指揮中心指引全面落實防疫外，並因應疫情變化採取異層、異地及分組分批居家辦公模式堅守崗位，以確保疫情嚴峻時，仍能維持正常營運，持續滿足民眾的金融需求。

同時，為鼓勵民眾多加利用網路銀行、行動網銀APP、線上櫃檯及網路ATM等數位金融服務，減少群聚與實體接觸，降低感染風險。金管會也宣布降低網路交易手續費2元，而部分銀行針對網路交易，也還有加碼降低手續費。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)