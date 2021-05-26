疫情升高後，禁內用餐飲，只能外帶外送，包括麥當勞、肯德基、頂呱呱等速食業者，業績都少一成左右，還只是輕傷，但夜市中小本生意的攤商、店家，失去了逛街人潮，損失慘重。

「速食外帶比例本來就比一般餐廳高很多，加上過去一年多來，公司面對疫情都已做好調整。」頂呱呱集團副總特助暨營運主管劉人豪說，防疫升級後，頂呱呱商業區業績影響大，但社區型門市業績不減反增。

頂呱呱集團副總特助暨營運主管劉人豪表示，速食業者的外帶比例高，比一般餐廳更具「抗疫力」。(圖／趙世勳攝)

全台夜市目前多暫停營業抗疫，即便少數夜市未停業，周末假日幾乎無人上門消費。六合夜市知名老店「莊記海產粥」第二代老闆莊惠民無奈表示，｢開業50年來不曾在周末停業，不過這次疫情嚴重，生意掉到剩1、2成，不如乾脆休息。」防疫和生存本是兩難，六合夜市攤商共178攤，目前已有3分之2選擇休息。

逢甲商圈主委王朝藝表示，現在客戶很少，只能透過外送平台或是外帶，生意受影響很大，人事費用、電費水費、租金都要負擔，「不可能打平！」剛營業的店家因裝潢成本高，可能需要周轉金渡過難關，若是一人攤商，大概會先結束營業，商圈委員會短期也幫不了忙。

「生活困難的很多！」士林商圈理事長蘇汶山直言，統計去年2至5月第一波疫情時，空店數有120多家，大家都虧錢，但因有政府紓困所以免強撐著，今年人流恢復的慢，只有假日有人潮，大家還是在硬撐，但現在已有很多店家表示「不撐了」，尤其是服飾業紛紛表明要退租。士林夜市店面約800間，蘇汶山預估今年這波疫情後空店面將累計至200多家。對於紓困，蘇汶山認為，疫情沒控制紓困也沒用，等疫情穩定再談紓困、輔導、減稅免稅。

內用禁令下，百貨公司美食街內空蕩無人。（圖／馬景平攝）

不過王朝藝認為，政府若能有一筆紓困金，讓大家先活下就好，紓困金額可以過去繳稅金額作基準，且無須償還。「紓困貸款是給財務狀況及徵信報告良好的人才貸款得到，那些沒有錢的攤商就是財務狀況不好才去紓困，也因為條件不好，還是貸款不到。至於稅負減免也幫不了這些攤販店家，沒有收入本來就不用繳稅，但是沒收入也沒辦法生存。」

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(中時新聞網)