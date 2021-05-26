陳庭妮最近與劉冠廷在《火神的眼淚》中，從並肩作戰的消防隊員發展為情侶，牽手撒糖超甜蜜。近來兩人於新戲《愛情發生在三天後》再組CP，本刊也直擊了在台北市防疫警戒提升至第三級前夕，陳庭妮現身台北市內湖區的河濱公園熬夜拍攝，休息時靠拉筋維持活力，敬業態度滿分。

拍攝空檔時，陳庭妮一邊和眾人聊天，一邊拉筋提神。（圖／本刊攝影組）

5月7日深夜十一點多，台北市內湖區的河濱公園燈火通明，有大批的劇組人員正在進行拍攝工作。本刊記者上前一看，演員除了有近期夯劇《火神的眼淚》要角陳庭妮與劉冠廷，還有林哲熹與袁艾菲等人。

鮮少演出偶像劇的劉冠廷，上工前先讓工作人員替他補妝。（圖／本刊攝影組）

等戲的過程中，陳庭妮和袁艾菲、林哲熹等人聊得頗開心，接著擺出弓箭步，腳踩石椅進行拉筋動作，實在有些突然。而詮釋過台客、流氓、公車司機、紙紮師傅和消防員等角色的劉冠廷，罕見地西裝筆挺演出偶像劇，算是挺有新意的人選。

拍後，陳庭妮面露不悅，對劉冠廷大小聲，像在演情侶爭吵戲。（圖／本刊攝影組）

劇組接著拍攝陳庭妮疑似與劉冠廷吵架、袁艾菲在一旁充當和事佬的橋段，次日零點一到，拍攝工作告一段落，陳庭妮搭乘劉冠廷的便車離開，工作人員也忙著收拾器材。二十分鐘後，大夥兒轉往大直繼續拍攝，準備工作一直到約凌晨兩點才完成，演出內容同樣是陳庭妮與劉冠廷以情侶般的模樣爭吵，其他人在一旁相勸。

導演馮凱及工作人員，不斷地上前和演員們討論演出。（圖／本刊攝影組）

等戲的空檔，袁艾菲隨地以亞洲蹲姿態休息。（圖／本刊攝影組）

陳庭妮演出的表情相當到位，但似乎與導演的要求有些落差，同樣的鏡頭拍了七、八次，導演也不斷地上前與演員討論及調整。這時本刊記者才注意到，頂著小平頭造型的導演，原來是執導過《飛龍在天》等電視劇的馮凱，不知道他是減肥有成還是過於操勞，身形明顯小了一號。

明明是徹夜拍攝，但陳庭妮和袁艾菲依舊精神滿點，未顯露一絲疲態，女明星的體質果然異於常人。拍攝工作到凌晨近四點才結束，演員們換裝後互相道別，穿著拖鞋的陳庭妮，搭乘經紀人的車子離開。

導演馮凱除了換髮型，整個人還瘦了一大圈。（圖／本刊攝影組）

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陳庭妮與劉冠廷在《火神的眼淚》組成CP，互動頗為甜蜜。（圖／公視提供）

(中時新聞網)