美國聯準會（Fed）理事布蘭納德（Lael Brainard）24日表態，官方支持的央行數位通貨（CBDC）能夠提供許多好處，包括提高金融服務普及度、兼顧安全與效率，以及提供更多跨境支付選擇等。她同時警告，許多私人發行的數位通貨有著潛在風險。

布蘭納德周一在Coindesk網站舉辦的線上研討會提及Fed發行數位美元的可能性，她認為此舉有助於創造更有效率的支付系統，同時讓更多人享受完善的金融服務。美國近五分之一的人未能獲得銀行提供的信用卡或貸款等服務。

布蘭納德表示：「Fed致力於確保大眾擁有安全、可靠的支付方式，包括現金在內。為了履行此承諾，我們必須研究並試圖預期家庭與企業對於數位支付的需求與偏好走向。」

布蘭納德這番發言受到市場關注，原因在於全球多國央行朝著推出數位貨幣的方向前進，加上Fed主席鮑爾日前表示將於夏季公布研究報告，內容涉及評估數位美元的效益。

(工商 )