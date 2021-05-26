一波滯留鋒過去兩天帶來大雷雨，及時支援「乾到快見底」的水庫群。根據水利署統計，翡翠水庫兩天來進帳約1000萬噸，成為這波鋒面最大受益者；石門水庫第二，進水逾400萬噸。

周杰倫有一首歌「終於聽見~下雨的聲音」，過去兩天的下午，雖然有令人沉重的疫情記者會，但午後對流猛爆式噴發，更令民眾期待。總計這兩天的降雨，以翡翠水庫收穫最大，分別灌了400萬噸、660萬噸，有效蓄水量2.06億立方公尺、蓄水率重返60%，目前為61.4%。

排名第二的則是蓄水率一度跌破10%的石門水庫，進帳約460萬噸，稍稍解救限水危機，蓄水率升至10.2%。水利署雖針對南部地區水庫實施人造雨作業，不過天氣太熱、蒸發速度快，挹注有限。

初步統計，這波降雨為全台帶來超過1800萬噸水量，不無小補。今起降雨趨緩，下一波鋒面預計周末前接近，屆時可望再為水庫「補充子彈」；但雨下的時間恐怕不夠長，想紓解旱象，還有一大段距離。

北部兩大水庫翡翠、石門蓄水率均回升。（翻攝即時水情網站）

(中時新聞網)