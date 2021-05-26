基隆籍漁船「金瑞益21號」上月26日自基隆正濱漁港出海，航行到澎湖七美西方海域作業，疑船上電線走火，發生瓦斯氣爆，整艘船瞬間陷入火海冒出濃煙，海巡署獲爆後派出正在澎湖海域巡護的偉星艦趕往搶救，趕抵現場時，持續用泡沫大量海水灌救3個多小時後才滅火，船上10名船員事發當下紛紛跳海，並由附近作業的友船救起，順利接駁到偉星艦，目前已返抵抵高雄，由船公司接回基隆，海巡署也正調查起火原因。

海巡署艦隊分署表示，該漁船在距離高雄港西方約149海里（約276公里）失火，艦隊分署南部地區機動海巡隊，調派正在澎湖海域「台灣灘」護漁的偉星艦前往搶救；偉星艦抵達金瑞益21號火警海域，船上10名船員已被救上友船「金瑞益33號」，再由金瑞益33號接駁上偉星艦安頓。

據船長初步稱，金瑞益21號漁船上有2名台灣籍幹部、3名大陸船員及5名印尼籍船員，是船上電線走火才引發火警。海巡署艦隊分署說，偉星艦到場時，漁船火勢猛烈，濃煙竄升，甚至有瓦斯桶氣爆；當獲知漁船上還存有40公秉存油，該艦馬上使用3噸消防泡沫液搭配3條水線，以消防水柱降低火勢及輻射熱，幸無人員傷亡，確實起火原因仍待海事調查。

(中時新聞網)