近期美國反傾銷率出爐，南港(2101)稅率最高為101.84％、正新(2105)為20.04％，其他84.75％，稅率從今年初開始追溯調整，明年會進行複查。正新指出，影響營收金額在2％以內，影響不大，反而原本稅率由33.33％降至20.04％，讓正新競爭力處於有利位置。

正新今年前4月營收362.41億元，年成長38.29％，主要二輪產品需求暢旺。而4月營收比3月衰退2成，主要車廠客戶主要集中在大陸，受車用晶片短缺影響，且4月工作天數少於3月，預計第3季起車用晶片緩解後可逐步回升。

今年以來受到原物料漲價影響，正新在第1季調漲產品售價3～5％，因新舊產品時間差，預計第2季逐步反映，目前看來原物料價格上漲速度快於產品漲價，對於短期獲利率有所影響，預計7還會漲價一次，幅度與第1季差不多；若產品價格逐漸反映、原物料價格穩定，下半年毛利率會優於上半年。

未來擴產計畫方面，台灣斗六ATV輪胎產線預計2022年中開出第一期日產能約2000條；印尼明年初能達4萬條日產能；印度解封後先達到2萬條日產能，再開始擴增下一條產線。

(時報資訊)