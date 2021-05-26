台灣本土新冠疫情爆發，連金正恩也關注？北韓官媒《勞動新聞》25日在官網刊出文章，內容提及台灣隨著疫情時間拉長，防疫措施也鬆懈了，其中一項就是因為將飛行員的隔離檢疫期從14天鬆綁至3天。該文引發不少國內網友關注，有網友就再想起曾召開該機師協調會、討論放寬航空機組員防疫措施的民進黨立委范雲，「躲到現在」、「北韓嘲笑我們的3+11，感謝范雲、讚嘆」。

《勞動新聞》25日在官網刊登標題為《威脅世界的變種病毒急速傳播》的報導，文章最後1／3篇幅探討台灣疫情，內容指出台灣自疫情爆發以來就處於封鎖狀態，境內疫情維持穩定。不過隨著疫情時間拉長，防疫措施也鬆懈了，包括不積極對發燒者進行病毒篩檢，又將飛行員的隔離檢疫期從14天鬆綁至3天。

該報導認為，這樣的結果是英國變種病毒經由飛行員在機場飯店擴散，進而引發大規模感染，另外疫情也很快在娛樂場所傳播開來。這篇報導曝光後，引發網友在《批踢踢》討論，很多人都說，「3+11至今無任何一人負責」、「超前部署還被北韓嘲笑」、「范雲、時中：還好我不住在北韓...」、「3+11結案」、「3+11的邊境放寬決策不知道是哪個北七」，還有網友說「范雲的3+11吧」。

另外，也有不少網友在《中時新聞網》、《yahoo奇摩》此新聞底下留言，「居然淪落到被北韓取笑」、「若是在北韓，范雲早被槍斃了」、「若是在北韓，范雲、陳時中一掛的早被砲決了」、「如果3+11在北韓...早被金小胖做掉了」、「每次想到范雲強烈建議機師享3+11防疫特權，我就超想罵髒話的」、「NCC趕快去函要求更正，范雲趕快去投書澄清啊」、「范雲聽到沒?」「將來歷史會有『范雲破口』成語」。

網友留言。(取自批踢踢)

網友留言。(取自yahoo新聞)

(中時新聞網)