台灣疫情升溫，各地確診數暴增，死亡人數也持續上升，各界紛紛認為疫苗才是最終武器。昨（25）日南投縣長林明溱開出第一槍，表示已與上海復星聯繫，擬採購30萬劑BNT疫苗。對此，高雄市前市長韓國瑜呼籲政府，鬆手放開權力，讓各地方政府能自行向國際藥廠採購疫苗，也喊話國民黨14位縣市首長團結爭取疫苗。

韓國瑜昨在臉書疾呼「人命關天 疫苗優先」，民眾面臨疫情肆虐卻無疫苗可打的困境，終日惶惶不安，活在高度恐懼之中。他呼籲民進黨政府，如果當權者內心還有人民，就請鬆手放開權力，讓各地方政府能夠自行向國際藥廠採購符合世界衛生組織標準的疫苗；而國民黨14位縣市首長是團結起來的時候，為百姓爭取疫苗，以保護人民健康安全。

去年新冠疫情肆虐以來，韓國瑜指出，民眾防疫觀念的自律已是舉世聞名；然而民眾相信政府、配合政府，卻換不來政府提供安全的疫苗，隨著國內本土疫情持續升溫，從北至南瀰漫著焦慮不安的情緒，「讓我們時刻謹記『人命關天』，一起攜手合作為百姓謀取最大福利，對抗疫情讓台灣渡過難關。」

韓國瑜呼籲政府放開權力，讓地方政府自行採購疫苗。（圖／摘自韓國瑜臉書）

昨南投縣長林明溱表示，中央如果授權開放地方政府採購疫苗，南投縣府將馬上行文中央，並動用第二預備金2500萬元，向上海復星醫藥代理採購德國BNT輝瑞疫苗30萬劑，讓南投縣民打1劑。他強調，救人比較要緊，被罵也沒關係。

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(中時新聞網)