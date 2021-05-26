新北三峽一名李姓男子昨邀兩位友人到住處喝酒聊天，喝到一半李男突然對朋友說「時間差不多了，葬儀社也找好了」，隨即掏出手槍朝自己頭部猛開一槍當場爆頭，兩名友人嚇傻在現場後報警，李男送醫後目前仍性命垂危，警方獲報後，目前正在釐清開槍動機及槍枝來源。

新北市消防局接獲一名女子報案指出，三峽某處有人受到槍傷，立刻派員前往搶救，到場後才發現，倒臥在血泊中的男子頭部中彈，立刻送醫急救。

警方到場後，將現場的劉姓女子、楊姓男子帶回偵訊。根據劉女供稱，是李男自己說心情不好，打電話邀她與楊男到住處飲酒，當時並無異狀，想不到喝到一半，李男突然對著他們說「現在時間差不多了，殯儀館也找好了」，隨及掏出一把手槍抵住自己太陽穴。

友人原本還以為李男在開玩笑，還要他把槍放下，同時想要奪走手槍，李男卻當場翻臉威脅若是要搶槍就不客氣了。瞬間李男就在兩人面前朝著頭部開槍，當場讓兩人嚇呆在現場，接著才報警將李男送醫急救。

警方在現場發現一把掉落的手槍及子彈、彈殼，目前正在清查槍枝來源。

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