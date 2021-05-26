隨著NBA球季進入季後賽，例行賽的各大獎項也慢慢開始公佈，前天聯盟率先頒發了年度最佳第六人獎項，由爵士隊的克拉克生(Jordan Clarkson)獲獎，他擊敗隊友英格利斯(Joe Ingles)與尼克「玫瑰」羅斯(Derrick Rose)，而今天聯盟則頒發年度最佳進步獎，得主是尼克的蘭道爾(Julius Randle)，此結果也非常不意外，就如各大媒體所預測的一樣，獲獎的蘭道爾可說是實至名歸。

New York Knicks All-Star Julius Randle has won the NBA 2020-21 Most Improved Player of the Year award, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 25, 2021

據查拉尼亞(Shams Charania)報導，蘭道爾擊敗活塞葛瑞特(Jerami Grant)和金塊麥克波特(Michael Porter Jr.)榮獲此獎，在上個賽季蘭道爾場均為球隊貢獻19.5分9.7籃板和3.1次助攻，本季場均出戰出37.6分鐘，可以拿到24.1分10.2個籃板和6次助攻，投籃命中率45.6%、三分命中率41.1%、並帶領尼克以東區第四身份重返睽違多年的季後賽。

本季尼克迎來防守型教練席波迪(Tom Thibodeau)，加上破繭重生的羅斯，還有超級新人巴雷特(RJ Barrett)，戰力已慢慢往上升，再加上本季大放異彩的蘭道爾更上一層樓，本季蘭道爾數據雖然較去年沒有特大幅度成長，但不論攻守他都是尼克不可或缺的大將，靈活身手能裡能外，禁區單打和三分球都難不倒他，更可貴的是還能貢獻10.2籃板和6助攻，5月16日對黃蜂他拿下31分11籃板13助攻大三元就可證明。

另外本季他還創下多項紀錄，分別拿下一次單週和一次單月最佳球員，尤其在衝擊季後賽的四月份就有7次30+紀錄，這也是尼克自2014年「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）後首人，3月19日與魔術比賽貢獻18分17助攻10籃板，其中助攻數創生涯單場新高，同時還刷新尼克隊史非後衛最佳紀錄，另外值得一提的是他和克拉克生都是湖人選中的新人，加上鵜鶘英格拉姆(Brandon Ingram)、灰狼羅素(D'Angelo Russell)，湖人當初的四少都在聯盟打出一片天。

(中時新聞網)