藥華藥(6446)去函衛生福利部疾病管制署(CDC)，申請將旗下新藥P1101(Ropeginterferon alfa-2b)納入「新冠病毒感染臨床處置暫行指引」，同時行文衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)報備，全面啟動「藥華藥Can Help」計畫。

眼見每日確診案例衝高近300人，60歲以上確診患者重症率達20%，等不到病床、或是輕症病患在防疫旅館隔離中缺氧致死案例頻傳；檢疫量超載的一線醫療人員，同時還要跟死神拔河，搶救國人同胞，執行長林國鐘表示，藥華藥已準備好，要儘快將新武器送到對抗新冠病毒第一線的醫生手上。一旦完成P1101納入「新冠病毒感染臨床處置暫行指引」，藥華藥將以贈藥方式，供各級醫療院所治療輕中度新冠肺炎患者。

藥華藥表示，長效型干擾素藥物P1101的學名、成分，與印度官方核准緊急使用於新冠病患的生物相似藥Virafin相同，都是Pegylated interferon alfa-2b。據Virafin三期臨床試驗數據顯示，新冠輕、中度患者，施打後氧氣供應時間從84小時減少至56 小時；病患服用藥物後第8天，陽轉陰機率達91.15%，比標準治療組(SOC)的78.90%治癒力更高。

在「藥華藥Can Help」消息公布後，藥華藥旋即以這份數據徵詢中部及北部感染科醫師，醫師們研究相關臨床資料後表達高度興趣，但因新冠肺炎為第五類法定傳染病，建議儘快向疾管暑申請納入「新冠病毒感染臨床處置暫行指引」。該指引是CDC參考世界衛生組織(WHO)的指引與國際最新文獻所制定，用以提供臨床醫師在診治疑似SARS-CoV-2感染者時有相關建議可參酌的指引。經查，現行CDC公布的最新「新冠病毒感染臨床處置暫行指引」為今年5月14日的第10版，先前第9版則是在今年3月18日公布。

P1101已於2020年5月獲台灣衛生福利部核准用於治療真性紅血球增多症（PV）病患，並已陸續供貨給醫療院所，未來藥華藥將會配合其他醫院進行緊急進藥，全力與全台灣醫療院所合作，提供P1101協助治療新冠肺炎確診患者，共同為台灣努力。如民眾有需要，請與專業醫師及醫療院所聯繫。

(時報資訊)