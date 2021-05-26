91APP*-KY(6741)昨日掛牌首日收盤股價167元，漲幅達153％，換算市值達201億元。

91APP董事長何英圻表示，91APP掛牌首日的表現證明台灣資本市場對SaaS模式的高度肯定，能支持新型態公司用高市值IPO成功。過去台灣以硬體製造業為主，擁有台積電(2330)、聯發科(2454)等護國神山，對軟體服務業較為陌生。91APP上櫃後作為第一家上櫃SaaS公司，期許自己能成為行業領頭羊，開闢出一條路徑，激勵更多SaaS服務商走向資本市場。

其次，顯示零售產業對虛實融合OMO模式的認可。在疫情衝擊下，實體零售業者對數位轉型的需求更為迫切。91APP首創的OMO服務雲，能夠協助業者突破傳統線下門市的限制，透過「門市小幫手」等雲端服務，持續經營會員熟客。

總經理楊明芳指出，上周疫情突然爆發，許多實體門市業者措手不及，91APP團隊緊急動員，在短短三天就推出「門市防疫業績包」。針對持續營運的門市，提供品牌專屬實聯登記解決方案，內容整合品牌LINE官方帳號與1922簡訊實聯制，讓店家可以做好防疫措施，又增加會員粉絲數目；另外，透過「門市小幫手」系統，消費者即便無法出門逛街，店員依舊可以經營會員熟客，享受「人在家中防疫，業績從線上招來」的好處。

(時報資訊)