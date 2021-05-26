期交所近年來推廣國際合作不遺餘力，在道瓊工業平均股價指數(道瓊指數)邁入第125週年之際，攜手長期合作夥伴—芝商所與標普道瓊指數公司同聲祝賀。道瓊指數係於1896年5月26日，華爾街日報創辦人Charles Dow為提供讀者對整體股票市場走勢參考指標，將12檔主要工業股票平均價格編製而成，並發布於華爾街日報。時至今日，最初12檔成分股早已隨產業更迭被其他藍籌股取代，指數成分股也擴增至30檔，涵蓋除運輸及公用事業外所有行業，追蹤美國各產業大型股走勢。

道瓊指數向為國內投資人最熟悉之美股指數。為滿足投資人交易美股需求，期交所於2017年與芝加哥商業交易所(芝商所，CME Group)及標普道瓊指數公司合作，推出新臺幣計價道瓊期貨，採小契約設計，契約規模與小型臺指期貨相近，可供投資人靈活運用，甫推出即受交易人青睞，並成功吸引交易人積極參與，成為連結美股市場之最佳管道，推出首年日均量達2,488口，並持續成長，過去3年年均成長率近70%。期交所吳董事長自心表示：「期交所道瓊期貨使國內投資人能利用熟悉國內交易平台，直接參與美國股市交易，且無須承受匯率風險，2020年日均量逾1萬口，為美國本土市場以外最活絡道瓊期貨。未來期交所將持續深化市場深度與廣度，以期滿足更多投資人之交易需求」。

芝商所股指及另類投資產品全球主管Tim McCourt表示：「芝商所誠摯恭賀道瓊工業平均指數推出滿125週年。我們與臺灣期貨交易所合作推出之道瓊期貨合約，已發展成為臺灣期貨市場交易量最大之海外指數商品之一，我們期待未來與標普道瓊指數公司及臺灣期貨交易所有更進一步合作機會，協助投資人管理股價指數風險」。

標普道瓊指數公司商務長Jamie Farmer表示，標普道瓊指數很高興迎來了道瓊工業平均指數的另一個里程碑，道瓊工業平均指數是世界上歷史最悠久，最受認可的基準指數之一。多年來，與道瓊指數相關的金融產品生態系持續擴張，並為亞洲和全球投資人提供了獨立、透明和值得信賴的衡量標準，以掌握市場風險、報酬與機遇。

(時報資訊)