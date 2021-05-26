金管會公布上市櫃公司公告申報2021年首季財報，應申報的1723家公司均如期完成公告申報，合計首季營收8.66兆元、年增達1.84兆元或26.99％，稅前淨利9999億元、年增達6364億元或1.75倍，雙創近10年同期高點。

金管會統計，不含第一上市的上市公司首季營收7.86兆元、年增達27.48％，稅前淨利9069億元、年增近1.86倍，不含第一上櫃的上櫃公司首季營收5823億元、年增達21.21％，稅前淨利686億元、年增達97.69％，全數創下近10年同期新高。

而第一上市公司首季營收2026億元、年增25.14％，稅前淨利231億元、年增達近1.12倍。第一上櫃公司首季營收169億元、年增32.03％，稅前淨利13億元、年增達3.33倍。合計第一上市櫃公司首季營收2195億元、年增25.64％，稅前淨利244億元、年增達近1.18倍。

證期局副局長郭佳君表示，上市公司首季獲利成長，包括受惠航運業因缺櫃及塞港使供給吃緊，帶動運價創高。半導體業受惠高效能運算相關應用需求提升、5G智慧型手機持續出貨，以及塑膠工業因景氣復甦，帶動石化塑膠產品價量俱增。

而上櫃公司首季獲利成長，包括生醫業部分公司擴大產能帶動營收及獲利提升，且轉投資收益及投資股票帳面價值增加。電子零組件業因疫情帶動宅經濟、居家辦公及電競等需求暢旺，及部分公司認列處分土地利益。半導體業則受惠客戶對晶圓代工及封測需求持續成長。

(時報資訊)