金管會公布外幣保單最新銷售狀況，2021年首季新契約保費1661.76億元、年增達25％，成長較2月6％跳增，主因投資型保單達810.05億元、年增達1.27倍，傳統型保單851.71億元、年減13％，衰退幅度較前2月27％收斂，其中仍以美元保單銷售熱度一枝獨秀。

美元保單首季新契約保費57.22億美元、年增達37％，幅度較前2月20％擴大。其中，投資型保單27.54億美元、年增達1.69倍，幅度較前2月1.41倍擴大。傳統型保單29.68億美元、年減6％，衰退幅度較前2月19％明顯收斂。

前三大業者方面，投資型外幣保單依序為國泰、台灣、富邦人壽，傳統型外幣保單為南山、中國、國泰人壽。其中，投資型美元保單為國泰、台灣、富邦人壽，傳統型美元保單則為南山、中國、國泰人壽。

澳幣保單首季新契約保費0.67億澳元、年減達63％，衰退幅度較前2月64％微減。其中，投資型保單0.42億澳元、年減達45％，衰退幅度較前2月42％擴大。傳統型保單0.25億澳元、年減達76％，衰退幅度則較前2月78％略減。

人民幣保單首季新契約保費1.87億人民幣、年減達63％，衰退幅度較前2月68％收斂。其中，投資型保單1.77億人民幣、年減達59％，衰退幅度較前2月65％收斂。傳統型保單0.1億人民幣、年減達87％，衰退幅度較前2月88％略減。

前三大業者方面，投資型澳幣保單為國泰、法國巴黎、安達人壽，傳統型澳幣保單為新光、富邦、中國人壽。投資型人民幣保單為法國巴黎、安達、安聯人壽，傳統型人民幣保單則為保誠、中國、國泰人壽。

(時報資訊)