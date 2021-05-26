國內新冠肺炎疫情升溫，金管會為避免保險業務員成為防疫破口，針對保單親晤親簽規定，即日起允許可改用視訊、錄影錄音方式辨識客戶身分及留存客戶簽署聲明書，文件先以電子郵件、拍照上傳或掃瞄方式傳送，待警戒降回二級以下再繳回正本。

保險局長施瓊華表示，考量全國疫情警戒已升至第三級，應減少人與人間接觸，為確保保險業營運不中斷，並兼顧保戶、員工健康安全與各項風險控管，備查壽險公會所訂親晤親簽與紙本作業暫行原則暨相關業務招攬、核保、保全、理賠及商品審查等暫行作業細則。

施瓊華指出，新契約招攬、核保、繳費、保全、理賠等作業受理及處理，原應採紙本或書面同意作業者，可採電子郵件寄送、拍照或掃描上傳、傳真替代先回傳，待警戒降為二級以下後，再將正本繳回留存。保單送審則可先以電子公文方式通知金管會及保發中心。

其次，保險業務員在疫情期間可用視訊完成親晤親簽程序，在確認客戶意願後，以視訊錄音錄影方式留存客戶親晤親簽紀錄。內容應包含客戶出示身分證明文件、親簽的相關文件聲明書，並錄下簽署聲明書簽名動作，以證明為客戶本人親簽。

相關風險控管措施方面，上述客戶的身分證明文件影像、錄音錄影檔案，應確保清晰度及品質，以供後續查核作業，並指定相關權責人員針對檔案進行覆審，確認客戶辦理投保或服務作業適當性及意願。

同時，保險公司應就是否符合規範進行抽查，且業務員個人及公司整體均不得低於20％，以確保客戶權益。公司亦應電訪確認客戶意願、核對客戶簽名，並就所涉各項服務作業、相關文件及檔案資料等訂定管理規範。

(時報資訊)