新冠肺炎疫情持續嚴峻，台北市政府招募退職醫護人員投入協助及服務，短短時間已有近2,000位退職醫護人員自願加入防疫戰爭最前線。中壽(2823)與台北市政府攜手合作，讓這群退職醫護人員享有團體意外保險及防疫保險保障，以及執行職務過程中不幸染疫，確診住院額外提供30萬元、確診身故額外提供100萬元的關懷慰問金。

中壽總經理黃淑芬表示，醫護人員是防疫的關鍵力量，而這群自願挺身投入台北市防疫作業的退職醫護人員，分擔了第一線醫護人員的重擔，讓醫療量能得以維持。中壽自發性與台北市政府攜手合作，用保障做為後盾，提供北市府招募退職醫護人員約2,000人，於執行醫護職務期間，每人保額10萬元意外險以及法定傳染病住院醫療保險；除這些保險保障外，若不幸染疫確診住院者，中壽將再額外再提供關懷慰問金30萬元，如因染疫確診身故者，另額外提供關懷慰問金100萬元，讓這群退職醫護人員們能夠無後顧之憂投入防疫工作。

中壽目前已有85％的員工居家辦公，未來計畫達到90％。但為服務客戶，藉由各項數位工具、措施讓服務不中斷，並在此基礎上，從「營運維穩」、「服務提升」、「職場防疫」及「同仁優先」等四大面向，啟動各項防疫措施。長期推動的數位轉型，各項規畫已見成效，至今維持正常營運及服務效能。

(時報資訊)