行政院指定金管會為虛擬通貨平台的「洗錢防制」主管機關，金管會宣布已研訂「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」草案，訂定18條法規，納管5大類型的虛擬通貨平台業者，除了跨境平台實名制延後施行外，其他法規均將如期自7月上路實施。

銀行局主秘童政彰說明，此次主要參酌防制洗錢金融行動工作組織（FATF）發布建議訂定18條法規，將虛擬通貨平台及交易業務納入洗防法列管範圍，業者按規定須建立洗錢防制內控稽核制度，確認客戶身分，一定金額以上通貨交易、紀錄保存及可疑交易申報等措施。

針對虛擬通貨平台業者在公聽會中，指出現階段境外接收端客戶難以採行實名制，童政彰表示，這部分屬於平台業者提供虛擬通貨移轉服務，為草案第7條規定事項，這部分已在草案第18條明訂可延後實施，視國際間實際執行狀況再另定施行日期。

將於7月起納入洗防法管制的虛擬通貨平台，包括王牌數位創新（Ace）、幣託科技（BitoPro）、現代財富科技（Maicoin）、思偉達創新科技（StarBit）、共識科技（Joyso）、京侖科技訊息（Statecraft）、亞太易安特科技（BitAsset）及數寶（Subo）等8家。

(時報資訊)