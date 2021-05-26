新冠肺炎爆發至今，因冠狀病毒具高度飛沫、接觸傳染性，改變不少人就醫習慣，尤其洗腎（血液透析）患者為了減少至醫療院所被感染的風險，改以腹膜透析治療。

●腎臟透析分2種 血液透析最常使用

亞洲大學附屬醫院腎臟科主治醫師陳虹志指出，以腎臟科醫師最常處理的臨床治療「透析」而言，主要分為血液透析與腹膜透析，新冠肺炎患者萬一需要執行血液透析，以現階段的接觸、飛沫隔離措施，需耗費大量人力物力，非常不切實際，且若同時需要治療其他非感染的病人，對醫療量能與人員會造成毀滅性的打擊。

因此，患者以往較常使用血液透析，但因疫情考量，一年多來不少患者選擇腹膜透析，不僅減少院內染疫風險，也能有效保護殘餘腎功能。

陳虹志說明，所謂「腹膜透析」是指利用腹部腸繫膜上的微血管，在腹膜腔中注入透析藥水，以擴散作用進行水分移除與毒素清除的動作，簡單來說就是類似洗肚子的概念，患者只需在家中自己執行，並不需要如血液透析一樣，一周三次到醫院或診所，故大幅降低相對暴露在環境致病菌與病毒的機率。

血液透析、腹膜透析 兩者死亡率、感染率無差異

陳虹志也表示，經比較血液透析與腹膜透析兩者的死亡率、感染率、心血管併發症，其實並無明顯差異，且腹膜透析採漸進式的方式，在心衰竭與心血管疾病患者上，更能降低血液透析中的低血壓、抽筋等不適症狀，最重要的是，腹膜透析能有效保護殘餘腎功能，大幅降低患者併發急性肺水腫與高血鉀的機率，也能有較好的生活品質與較低的住院率。

(中時新聞網)