新冠病毒攻陷全台，3天來有18人死亡。急診科醫師柯世祐表示，因疫情爆發的關係，急診室的病患要插管，統一要在急診室唯一的負壓病房施行，但病患多到連插管都要排隊，令他擔憂再這樣下去，雙北的葉克膜就會用完，感嘆地說「我彷彿就坐在奈何橋旁，目擊著一個一個走上橋的人」。

柯世祐日前在臉書沉痛寫下，「在強大疫情的攻擊下，我是悲觀的」。隨著確診人數攀升後，在急診室開始見識到民眾不理智及病毒的無情，明明白天才在院內篩檢過，並請對方回家等報告，沒想到晚上卻又大剌剌地坐公車前來，只因覺得自己鼻子癢癢的，所以想再來急診檢查。

柯世祐接著說，因應疫情的關係，急診室的病患若有插管需求，都得在急診室唯一的負壓病房施行，但現在要插管的病患愈來愈多，已經要開始排隊，他擔憂「再一兩個禮拜，雙北的葉克膜會不會就用完了？」

柯世祐有感而發表示，希望你我都不會是染疫的其中一個；也希望你我都不會是染疫的重症患者；更希望你我都是在疫情之後，可以存活下來的人。「你不怕嗎？我很怕，尤其在急診室看到最近的情況後，我彷彿就坐在奈何橋旁，目擊著一個一個走上橋的人」。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

(中時新聞網)