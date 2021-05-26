港星洪欣是圈內著名美魔女，50歲仍擁有凍齡美貌和姣好身材，不過之前有網友巧遇她帶女兒現身上海，素顏的她略顯憔悴，沒有濾鏡和修圖的情況下仙氣不再，真實面貌現形網看傻。

有網友之前在上海捕獲野生洪欣獨自帶女兒在餐廳用餐，沒見老公張丹峰同行，而素顏的她臉色黯沉蠟黃，黑眼圈明顯，臉頰有些鬆弛下垂，滿臉疲態看起來老了不少，看起來和平常有濾鏡和修圖的照片相比差很大，但也有不少粉絲力挺她，認為以她這個年紀來說，算是保養很好了，不要太苛求。

洪欣素顏被捕獲。(圖／翻攝自東網)

洪欣年輕時外型亮眼，和李嘉欣都是被公認的大美人，不過情路坎坷的她，早年為舊愛莫少聰未婚生下一子張鎬濂，2009年嫁給小10歲大陸男星張丹峰，育有一女，好不容易找到幸福，張丹峰卻在2018年遭爆與經紀人畢瀅出軌，兩人不僅待在房內長達7小時，畢瀅還穿著睡袍從房間出入。

雖然張丹峰後來發文駁斥，表示自己被抹黑，也強調為了讓另一半安心，已經讓經紀人離職，洪欣之後也曬出天倫照駁斥婚變消息，但去年又傳出婚變，洪欣只好再站出否認，今年初兩人和財經圈的朋友聚餐，對方開心寫下：「晚上和弟弟張丹峰、弟妹洪欣，還有他們可愛的女兒，在一起吃飯」，間接暗示張丹峰和洪欣仍是夫妻關係。

(中時新聞網)