小編今天（26日）精選5件不可不知的國內外財經大事。台股主流股風水輪流轉，當沖標的也大風吹，萬海及長榮當沖比退燒至69.29％及61.8％水位，此外，愛普、敦泰、晶心科及世芯-KY當沖比則攀升至61.72～72.86％。

【1】搶航海王風采 四檔半導體 進當沖十強

台股主流股風水輪流轉，25日電子股取得發話權，但電子股股價偏高，影響市場「沖沖沖」的意願，上市當沖比下滑至46.74％，創近四日來新低，但仍有59檔個股當沖比破五成，法人表示，當沖名單中，航海王不再獨領風騷，愛普、敦泰及晶心及世芯共四檔半導體股也擠進熱門當沖前十強名單。

【2】電子股絕地大反攻 小心明MSCI甩尾

全球通膨疑慮降低，美國公債殖利率下滑，推升美股科技類股大漲，台股受此激勵，25日電子股展開絕地大反攻，成交值比重回升至49.02％，也帶動加權指數大漲257.38點，以16,595.67點作收，收復季線。市場分析師認為，台股萬七點反壓不易突破，將步入漲股不漲市的走勢，投資人應居高思危，並留意27日MSCI明晟半年度調整的賣壓。

【3】疫情熱區銀行能暫停營業？銀行局給答案

新冠肺炎疫情延燒，銀行業為保持服務不中斷，每天仍照常開門，然而全國分行人員確診個案已激增到23人，全金聯發函金管會希望能授權金融業可暫時關閉部分據點。金管會銀行局局長莊琇媛25日表示，因應疫情銀行業得授權以「較彈性」的方式提供金融商品及服務，但據法規，目前只有「永久裁撤分行」的相關規定，沒有「暫停營業」的先例，但銀行可申請調整營業時間。

【4】美反傾銷稅終判 台灣輪胎業無奈苦吞

美國商務部24日宣布對台灣、南韓、越南及泰國等四地輸美轎車胎（含輕卡車胎）課徵反傾銷稅，及反補貼稅終判結果出爐。台灣輪胎業者中，正新終判反傾銷稅率20.04％，是台灣輪胎廠中稅率最低的業者；反觀，南港輪胎終判稅率101.84％，高於原初判稅率98.44％。其餘台灣輪胎業者包括建大、泰豐，及華豐等多家輪胎廠，反傾銷稅率均為84.75％。

【5】人民幣離岸價升破6.4關卡 創近3年新高

在美元指數走弱以及中國人民銀行近期對匯率明確表態後，離岸人民幣匯價25日順勢飆漲，一舉升破6.4元整數大關，來到6.3950元附近，創下近三年新高。在岸價盤中亦多次蠢蠢欲動、叩關6.4元價位。

(中時新聞網)