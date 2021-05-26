新冠肺炎在台灣至今尚未解除警報，生活還是得過，仰賴捷運、公車等大眾交通運輸工具的民眾，更需特別留意個人防疫措施。醫師建議，進出大眾運輸交通工具時應保持一個最大原則：任何東西能不碰就別碰，包括悠遊卡機器。

●任何設備都可能藏病毒？醫：可試想有染疫者上車

義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑醫師表示，現在台灣疫情今非昔比，應將個人防疫提升。假設有一位染疫而不自知的患者一同上車，就算在場的人都有戴口罩，周遭的環境也未必安全，因為即便有戴口罩也未必能確保對方口罩是完全遮好臉部的。

在未遮好臉部的狀況下，病毒就有可能在對方咳嗽、打噴嚏、說話時從口罩溢出，這也是為什麼政府不斷宣導，「口罩別露出鼻子、別掛下巴、要完全遮好口鼻」的原因之一，不單單只是保護好自己，也是為了保護他人。

任何設備都可能藏病毒？(圖/今健康提供)

另一方面，新冠肺炎病毒不單只有透過飛沫傳染，也包括了接觸傳染。雖然防疫期間台灣民眾警覺性高，在外與他人直接接觸的可能性較低，但要注意的是，假若今天有患者防疫觀念較差，打噴嚏直接以手遮口鼻後，又在把手、椅子等處東摸西摸，任何設備其實都有可能藏有病毒。

●捷運、公車４大防疫地雷 悠遊卡別貼著機器刷！

洪暐傑醫師指出，以前述的邏輯來看，在捷運、公車上民眾最容易忽略的防疫死角，就是悠遊卡機器。

今健康記者日前也曾實際觀察並計算，發現民眾進站、上車時，十位中至少有八位是將錢包貼上機器作感應，這樣的舉動若是有染疫者也這麼做，恐怕容易將病毒覆蓋上機器，後續的使用者也可能因此將病毒帶走。

捷運、公車４大防疫地雷。(圖/今健康提供)

醫師表示，其實悠遊卡並不用接觸才能感應，稍有點距離就可以感應到了，建議民眾養成保持稍有距離做感應的習慣為佳，別不知不覺把病毒給打包回家了。

同樣的道理，大眾運輸交通工具上，其他的隱藏地雷也包括了手把、椅子、車門、車廂牆壁等，以及站內的椅子、手扶梯把手、廁所的馬桶、門等設備。這貌似危言聳聽，但台灣陸續傳出的確診者，相信大多人原本並不知道病毒其實已經埋伏在身旁，還是以小心為上策。

●養成搭車防疫習慣：身體別亂碰、碰完要消毒！

洪暐傑醫師提醒，搭乘大眾運輸交通工具，最好什麼都不要碰，包括了悠遊卡機器、廁所設備等前述提到的設備，最沒必要的就是身體倚靠在車廂內，此舉接觸面積往往可是大半面身體。

養成搭車防疫習慣。(圖/今健康提供)

也建議民眾時時帶著酒精，在握把手、扶手、坐下前先進行消毒，使用後也消毒自己的手部，特別是在接觸臉部之前務必要做到。

除此之外，雖然現在大多數人都知道也多會注意與他人保持社交距離，洪暐傑醫師還是提醒並建議，在公共場合中，最好還是將距離拉開到２公尺為佳，盡可能拉開距離，如此會更有助防範於未然。

最重要的是，出門一定要確實戴好口罩，緊密貼合臉部，將別再將鼻子露出或掛於下巴。將個人防疫做好做滿，好好保重健康，一同度過這個艱難時期。

(中時新聞網)