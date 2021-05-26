PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國內本土疫情自5月11日起，確診人數已累積達3656人，截至25日已有23人死亡。南投縣縣長林明溱25日表示，中央若授權開放地方政府採購疫苗，縣府將馬上行文中央，並且動用第二預備金2500萬元，向上海復星醫藥代理，採購德國BNT輝瑞疫苗30萬劑，讓南投縣民打1劑，並強調「救人比較要緊，他被罵也沒關係」。此消息引爆網路熱烈迴響，大批網友疾呼要政府趕快買BNT疫苗，此時此刻生命最重要，老百姓也只希望能夠活著而已。

根據《中國時報》25日報導，林明溱強調，要買就買最好的，因此要採購上海復星醫藥代理的德國BNT輝瑞疫苗，那最好的疫苗，施打後最沒有後遺症；大陸國台辦已經和他聯絡，願意提供協助採購疫苗。

此消息一出，迅速在網路發酵，網友紛紛在PTT論壇表示：「人民最卑微的要求只是活命，民進黨到底懂不懂？」「真的人命關天、經濟完蛋，要等2個月才開始打國產疫苗？抱歉我無法接受」、「政治凌駕人民的健康，小菸最讚」、「明天大家搶遷戶籍， 縣民瞬間多20萬」、「2500萬可以買30萬劑？鄉民大家湊一湊」、「不想打的可以不要打啊，何必擋人買」、「DPP一定有人會開始抹黑南投的」、「人民當後盾 DPP再黑啊」、「黨會把你的貨擋在海關，信不信」、「有BNT不打，要等國產，8成腦子裝大便」。

也有網友在PTT論壇發表文章《集氣！想打BNT疫苗的朋友 推爆吧！》隨即湧入大批網友支持並留言：「我們只想要活命！」「我底端人口沒那麼清高，誰讓我活我就叫誰爸爸」、「救命的東西別開玩笑，時間很重要」、「疫情爆發下，人命和意識形態之間哪個重要，不言而喻」、「當然打BNT啊！X的趕快買好嗎」、「蔡政府到底要多廢？快買BNT好嗎！」「看林飛帆領9萬後換靈魂了，生活比意識型態還重要」、「請覺青不要偷打BNT 去給我打國產疫苗」。

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(中時新聞網)