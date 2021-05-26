市場缺乏方向，以及投資人持續觀望通膨情勢，周二美股盤中漲幅回吐，終場以小跌作收。

美國長期公債殖利率連跌第4日，10年期指標公債殖利率跌至1.557%，創下兩周新低，有助於緩解對通膨的擔憂。該債息在3月底一度飆升至1.776%。

Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen表示，目前債市似乎不那麼擔心通膨了。

聯準會官員持續淡化對物價升高的疑慮。聯準會副主席Richard Clarida表示，即使通膨真的急升，聯準會也能在維持經濟復甦的情況下遏制通膨。

周二收盤，道瓊工業平均指數下跌81.52點或0.24%，為34,312.46點，盤中一度上漲逾100點。

受能源股下挫拖累，標普500指數收跌0.21%為4,188.13點。

以科技為主的那斯達克綜合指數微跌0.03%，收在13,657.17點。

標普500指數11大類股漲跌互見，非必需消費品類股漲1.35%，表現最佳。前一日大漲的科技股和通訊服務股，今日僅分別微升0.06%和0.13%。

標普能源股跌2.04%，跌幅最大；其次為公用事業股跌1.38%。

埃克森美孚（Exxon Mobil）下挫2.26%，給標普500指數帶來最大的拖累。消息人士透露，貝萊德支持避險基金Engine No.1的幾名候選人加入埃克森美孚董事會。康菲石油（ConocoPhillips）和雪佛龍(Chevron)亦分別收跌2.16% 和1.64%。

科技巨頭蘋果和網飛（Netflix）盤中均由升轉跌，終場分別收跌0.16%和0.31%。

亞馬遜股價承壓，但終場仍小漲0.43%。華盛頓特區檢察長Karl Racine以反壟斷為由，宣布將起訴該電商巨頭。他表示，亞馬遜以不公平的做法提高消費者的價格，並打壓創新。

航空股和郵輪股為大盤提供些許支撐。聯合航空收漲1.5%，該公司表示，在經濟重啟之際，本月購買的國內休閒機票收益率已經突破2019年的水準。挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）和皇家加勒比海國際郵輪（Royal Caribbean）漲幅均超過3%。

波音亦上漲1.4%，飛機租賃公司SMBC Aviation Capital同意再採購14架737 MAX客機。

Sevens Report創始人Tom Essaye出具報告指出，直到下一個大事件到來，也就是聯準會公布縮表或不縮表的時間表，美股盤勢基本上都將處於這樣的觀望格局。直到聯準會的退場和通膨的長期前景變得更加明朗之前，市場應該都會維持這樣的小幅波動。

比特幣止跌回穩，其近來的暴跌重挫了特斯拉等科技股，並削弱整體市場信心。該加密貨幣在周日一度跌破32,000美元後，周二又回到了近37,600美元。特斯拉執行長馬斯克推文稱自己正在與比特幣礦工討論環保的永續性，帶動了加密貨幣價格反彈。

持有比特幣的特斯拉收跌0.3%。

加密貨幣交易所Coinbase大漲7.6%，除了受比特幣回穩激勵之外，摩根大通給出「買進」的投資評級亦帶來提振。

電動車新創公司Lordstown Motors重挫7.45%，該公司宣布其Endurance電動皮卡今年的產量將只有先前預測的一半，並表示需要額外增資來執行生產計畫。

(時報資訊)